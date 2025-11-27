影／義失業男假扮過世母親3年詐領養老金 最後敗在「體毛太旺盛」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子假扮成母親三年，最後因體毛旺盛事跡敗露。示意圖，非當事人。圖／ingimage
義大利日前傳出一起荒唐的養老金詐領案，一名失業男子為了繼續領取過世母親的養老金，竟然把媽媽的遺體藏在家中，一藏就是三年。男子一不做二不休，甚至穿上媽媽的衣服，「變裝」成媽媽的樣子到公家機關辦理身分證，結果因為外表實在太可疑，才當場被識破逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，這名57歲的不具名男子，假冒了82歲母親達爾奧利奧（Graziella Dall’Oglio）的身分長達三年。達爾奧利奧自然死亡後，兒子不但沒有對外申報母親過世，反而把遺體保存在家中，開始假扮母親。警方調查發現，男子之所以這麼做是為了詐領母親的養老金。他從失業後就開始詐領養老金，而且這項「計畫」一直都進行得很順利，直到這個月初才曝了光。

這個月初，達爾奧利奧的身分證過期了，若是要更新就必須本人到場辦理，男子實在沒辦法，只好硬著頭皮假扮母親前往戶政事務所。監視器畫面中拍到男子開車到戶政事務所，但達爾奧利奧本人並不會開車。雖然男子穿著女裝，還戴上假髮、化妝擦指甲油等，卻還是被發現真實身分。

原來是因為男子身上毛髮濃密，不論是頸背、手部或下巴都有濃密的毛髮，這讓現場工作人員起了疑心，於是立刻報警處理，這起詐領案才曝了光。警方搜查男子住處後，在衣櫃裡發現已成「木乃伊」狀態的達爾奧利奧。由於男子失業前是護理師，警方認為他很可能是運用自己的醫學知識，將母親的體液抽乾，好防止屍體腐敗。

根據警方估計，光是母親的養老金和三棟房產的收入，男子每年可進帳53,000 歐元（約新台幣192.5萬），不過男子目前面臨詐欺、隱匿遺體等多項指控，這筆錢還是讓男子付出代價。

