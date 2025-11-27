快訊

研究：成為著名歌手 易增加早逝風險

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
圖為偶像歌手示意圖。圖/ingimage
成為著名歌手卻無法活得更久？德國心理健康研究指出，成名歌手相較不太著名歌手的平均壽命更短，其中名氣本身成為主要潛在因素。專家分析，著名歌手更容易面臨包括公眾審視、隱私喪失、表演壓力，以及酗酒吸毒的常態化，這些都可能對平均壽命造成影響。

成名增加早逝風險

獨立報》報導，為探討歌手名氣與早逝風險，德國維滕/赫爾德克大學選取1950年至1990年間著名的獨唱歌手與樂團主唱，以及個人背景和音樂風格相近但名氣較小的歌手。結果顯示，著名歌手的死亡機率相較不太知名的歌手增加了33%，而加入樂團的歌手死亡風險則降低了26%。

對此，成名歌手相較不太著名歌手的平均壽命更短，其中名氣本身成為主要潛在因素，並與生活方式和工作關係影響不大。另外，獨唱歌手相較樂團主唱的情況更糟，這可能是因為他們更容易受到關注並面臨更大壓力。

研究團隊指出，名氣與更高的死亡風險存在關聯，甚至與其他眾所周知的健康風險相當，這些歌手的平均壽命比一般人短了4.6年。

改變生活 適當休

衛報》報導，該校人格心理學教授杜夫納表示，著名歌手面臨包括公眾審視、隱私喪失、表演壓力，以及酗酒吸毒的常態化，這些都可能對平均壽命造成影響。

杜夫納建議，這些歌手要意識到生活事業的危險之處，包括毒品垂手可得以及與親朋好友的深度隔離，唯有透過改變生活方式與適當休息，才能真正對抗早逝的風險。

【更多精采內容，詳見

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

