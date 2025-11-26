影／德國機場2男錯過登機 竟打碎緊急出口、硬闖管制區「揮手攔機」

德國科隆波恩機場（Cologne/Bonn Airport）11月21日晚發生驚險追機事件。兩名年齡分別為28歲和47歲的羅馬尼亞籍男子，因錯過威茲航空（Wizz Air）飛往羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest, Romania）的航班登機時間，竟敲碎緊急出口玻璃，強行闖入停機坪狂奔追趕正在滑行的客機，最終遭機場人員當場制服並移交警方。

事發於當地時間晚上9時33分，兩名男子登機門關閉後，破壞緊急開關闖入管制區。社交平台流傳影片顯示，他們在夜色中朝着閃爍紅燈的空中巴士（Airbus）A321全速奔跑並揮手，試圖攔停已進入起飛程序的航班。地勤人員迅速反應，及時攔截兩人，未讓其接近航機。

聯邦警方確認，兩人是在正常通過安檢後違規闖入停機坪，雖觸犯《航空安全法》與非法侵入罪，但航空運作始終正常。警方強調此舉已嚴重危及個人安全，所幸班機僅延誤12分鐘，最終較原定時間稍晚抵達布加勒斯特。

機場方面已對涉案者提出訴訟，並將全面檢討緊急出口的防護機制。

Two late passengers frantically tried to catch their flight by breaking security barriers and running across tarmac at Cologne/Bonn Airport on Friday.



The Wizz Air flight, bound for Bucharest, Romania, had just pushed back from the gate when the incident occurred.



The two men… pic.twitter.com/M98FdZDY7t — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 2025年11月24日

文章授權轉載自《香港01》