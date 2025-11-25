聽新聞
「家庭害蟲」床蝨可能成破案奇兵 大馬研究：保存人類DNA達45天
在實驗室明亮燈光下，一名研究助理伸出前臂，小心地將頂部為網狀的容器倒扣在皮膚上，讓一群蠕動的床蝨吸食他的血液。這一切都是為了科學研究。
法新社報導，這些吸血昆蟲長久以來一直被視為令人發癢的家庭害蟲，如今卻展現出不為人知而且更耐人尋味的潛力。馬來西亞科學家發現，又稱床蝨的臭蟲有機會搖身一變成為打擊犯罪時意想不到的盟友。
位在檳城（Penang）的馬來西亞理科大學（ScienceUniversity of Malaysia）團隊發現，學名為「熱帶臭蟲」（Cimex hemipterus）的寄生蟲在吸食人血後，體內可保留人類DNA長達45天。
這使得潛伏在床頭縫隙、床墊接縫和枕頭套中的這種小昆蟲，成為協助鎖定犯罪現場嫌疑人的理想證物。
熱帶臭蟲是馬來西亞和熱帶地區最常見的臭蟲品種。若在案發現場發現這些昆蟲，未來調查人員有望僅從一點血跡還原出罪犯的全貌。
昆蟲學家阿布杜（Abdul Hafiz Ab Majid）告訴法新社，分析這些昆蟲有機會揭露嫌犯的性別、眼色、頭髮和膚色，「馬來語把臭蟲稱作『毯子裡的敵人』，牠們也可以化身間諜，協助破案」。
這項研究於兩年前發表在國際頂尖學術期刊「自然」（Nature）旗下的「科學報告」（Scientific Reports）。
這也是文獻首度記載熱帶臭蟲在法醫領域上的應用。
