141歲加拉巴戈斯象龜骨疾惡化 美動物園實施安樂死

中央社／ 洛杉磯24日綜合外電報導
美國加州聖地牙哥動物園最年長居民的加拉巴戈斯象龜葛拉瑪近日去世，推估享嵩壽約141歲。牠大口享用蘿美生菜和仙人掌果等最愛「佳餚」的畫面，將長存遊客記憶中。

美聯社報導，園方表示，葛拉瑪（Gramma）在原生地出生後，於1928年或1931年從紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）來到聖地牙哥動物園（San DiegoZoo），成為園區首批加拉巴戈斯象龜。推估牠於20日過世時年約141歲。

一生跨越兩場世界大戰、經歷20位美國總統，個性溫馴害羞的葛拉瑪深受遊客喜愛。

飼育員親切地稱呼牠「動物園女王」。高齡導致葛拉瑪罹患骨骼疾病，情況近期惡化，園方最終選擇對牠實施安樂死

許多遊客在社群媒體留言，回憶首次探訪葛拉瑪，以及多年後帶著孩子再來探望時光景。

現年69歲的帕克（Cristina Park）表示，她3、4歲時到聖地牙哥動物園，騎在象龜背上的體驗成為最早童年記憶之一。這項活動現已禁止，卻驅使她日後飼養一隻沙漠陸龜，並關注龜類保育。

野生加拉巴戈斯象龜可以活超過100年，圈養狀態下壽命甚至可能接近兩倍長。

已知的最長壽加拉巴戈斯象龜是在澳洲動物園（Australia Zoo）活到175歲的哈麗特（Harriet）。據園方說法，牠於1835年自厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）被帶走時，體型僅如餐盤大小。2006年過世的牠，推估約於1830年孵化。

動物園 聖地牙哥 美國 安樂死
