范冰冰奪金馬影后在台露臉了！哭成淚人兒　狂收650條祝賀訊息

台鐵列車遭塗鴉…又傳民眾闖入鐵道 警方接連上火線說明

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

公廁縱慾火？男女關門激戰「1原因」被看光光 路人笑：我可以坐整晚

香港01／ 撰文：布萊恩
網傳影片可見，泰國1對男女在廁所門口交談，當時廁所門打開，清晰見到2人身影。圖／TikTok影片截圖
網傳影片可見，泰國1對男女在廁所門口交談，當時廁所門打開，清晰見到2人身影。圖／TikTok影片截圖

情到濃時想親熱也要注意地方！網路瘋傳影片，指泰國有1對情侶加油站「無障礙廁所」發生性行為，他們以為關門激戰便無人知曉，豈料由於廁所有獨特設計的關係，燈火通明下2人性行為在玻璃門下被路人「全程直擊」，有目擊者一直在門外觀看拍攝，更笑稱「我可以在這裡坐一整晚」。

影片在網上瘋傳後震驚網友，有人批評2人行為傷風敗俗，但也有網友笑稱，「看得非常清楚」、「VIP座位」、「他們出來時會不會覺得尷尬」。

綜合外媒報導，泰國有男子於10月7日在TikTok抖音）分享多段影片，指泰國有1對情侶在加油站「無障礙廁所」發生性行為。影片可見，1對男女在廁所門口交談，當時廁所門打開，清晰見到2人身影。另1段影片發現，2人在廁所內進行性行為，以男上女下做出激烈動作。

男女公廁激戰 被玻璃門「出賣」全程直擊

不過，由於這間無障礙廁所是專為身心障礙人士及長者設計，為方便緊急狀況下提供協助，因此內部燈火通明，且大門採用磨砂玻璃材質，故即使大門關上，2人「激戰」過程仍能透過半透明玻璃門被路人一覽無遺。

目擊者拍片：我可以坐一整晚

有目擊者在門外全程直擊活春宮過程，更拍下影片，笑稱「我可以在這裡坐一整晚」。他補充，與朋友一直坐在附近觀看，直到該對男女從加油站離開。

網友爆笑：他們出來時會不會尷尬

網友看到影片爆笑，「看得非常清楚」、「你拿到了VIP座位門票」、「他們出來時會不會覺得尷尬」、「他們需要幫助嗎？」、「飯店太貴了嗎？」、「那名男子是幫女友進行心肺復甦，直到她恢復意識」。

公廁性交或要罰款

然而，這對男女一夜歡愉後，或要面臨罰款。報導指出，在公共廁所進行性行為可能接觸各種細菌和疾病，亦可能違反泰國《刑法》第388條，禁止在公共場所進行猥褻行為，違者最高可罰款5,000泰銖（約新台幣4840元）。

文章授權轉載自《香港01》

泰國 性行為 活春宮 情侶 公廁 加油站 影片 廁所 TikTok 抖音

