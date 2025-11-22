想開玩笑？22歲男「一口塞整個漢堡」窒息2分鐘 腦部、腎臟全受損

希臘近日發生一起罕見意外。1名22歲青年與朋友在餐廳聚餐，突然興起在朋友面前表演、吞下整個漢堡，強塞入口後出現窒息的狀況，立即被送醫，據悉他一度停止呼吸長達2分鐘。醫院發現青年因呼吸道阻塞，造成腦部及腎臟等器官受損，情況嚴重，須進一步治療，並依靠呼吸器維持生命。

綜合外媒報導，意外發生於11月13日，22歲青年在克羅皮亞鎮的餐廳，與朋友聚餐，突然心血來潮開玩笑，竟一口吞下整個漢堡。之後他便驚慌失措，大力用背部撞擊柱子，並在餐廳內奔跑，試圖將口中的食物吐出。青年幾經掙扎仍出現窒息的情況，且有2分鐘停止了呼吸，送醫後只能靠呼吸器勉強維持生命。

希臘公立醫院工作人員聯合會主席米哈利斯表示，「當事人的情況非常危急，只有奇蹟才能救他」。米哈利斯稱，「即使他接受了急救，但因大腦缺氧，會對人體的器官造成不可逆轉的傷害」。而醫院醫生協會前主席帕戈尼亦表示，「當事人的大腦、腎臟和所有器官都出現非常嚴重的損害」。

當地警方正在調查事件，要求向餐廳取得事發當日的監視器畫面，以確定是否有人慫恿當事人進行該危險行為。

