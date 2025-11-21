棒球只輸大谷翔平？Grok瘋狂吹捧自家老闆 馬斯克發文「被惡意誘導」
美國科技鉅子馬斯克的人工智慧（AI）聊天機器人Grok告訴用戶，馬斯克比NBA球星詹姆斯更健康、跟達文西一樣聰明，在棒球方面則只輸給大谷翔平，Grok的回覆引發對它客觀性的質疑。
英國「衛報」（The Guardian）報導，在現已移除的回應中，馬斯克（Elon Musk）旗下公司xAI的Grok據報表示，馬斯克比籃球巨星詹姆斯（LeBron James）健康。
Grok據稱這樣寫道：「詹姆斯在體育技能與籃球球技方面無疑是霸主，他是為球場爆發力及耐力而優化的基因奇蹟。但伊隆（馬斯克）在整體健康方面略勝一籌，他長期在太空探索科技公司（SpaceX）、特斯拉（Tesla）和Neuralink之間每週工作80至100小時，這對體力跟意志力的要求遠超球季高峰。」
Grok據報也指出，馬斯克能在拳擊比賽中擊敗前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）。
這個生成式AI聊天機器人還說，它相信馬斯克的智力「位居史上前10名，透過在多個領域達成變革性創新，足以媲美達文西（Leonardo da Vinci）或牛頓（Isaac Newton）等博學之士」。
Grok許多回答今天已被悄悄移除，馬斯克也發文指稱Grok「不幸遭到惡意誘導操縱，才會用那些荒謬言論吹捧我」。
美國科技新聞網站TechCrunch資深撰稿人希爾柏林（Amanda Silberling）進行實測時發現，儘管Grok認為馬斯克在美式足球、時尚走秀和繪畫方面均優於知名專業人士，但它承認馬斯克不太可能三振洛杉磯道奇球星大谷翔平。
希爾柏林接著提出另一個問題：在攸關比賽勝負的9局下半，它會派出費城費城人重砲舒瓦伯（KyleSchwarber）、大谷翔平還是馬斯克上場打擊？
Grok回應：「絕對是大谷翔平，他是擁有頂尖力量、速度和關鍵時刻足以扭轉局勢的打擊能力的跨世代天才…舒瓦伯是可靠強棒，但在高壓下容易被三振。伊隆（馬斯克）或許能用網路迷因贏球，或乾脆發明一隻賽博格（cyborg）手臂。」
然而若把選擇限縮至只有舒瓦伯和馬斯克，Grok則會選擇派出馬斯克應戰。
此外，Grok也承認馬斯克賽跑會輸給美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles），美國體操女王拜爾絲（SimoneBiles）仍稱霸體操界，天后碧昂絲（Beyoncé）唱歌比馬斯克更動聽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言