快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

不歡迎一個人吃飯！ 南韓餐廳海報歧視孤身顧客：沒賣寂寞

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一餐廳拒絕接待單身顧客。示意圖／ingimage
南韓一餐廳拒絕接待單身顧客。示意圖／ingimage

南韓最近爆發一起「單身歧視」事件。一家餐廳在門口公然張貼海報，拒絕接待獨自上門的客人，說是「不賣寂寞」，不接受獨自一人用餐的客人。

ODDITYCENTRAL報導，近年來，由於食材、能源成本不斷上漲，許多韓國餐廳都希望能夠善用座位，以追求最大效益。店家通常傾向一張四人桌最好就坐滿四個人，所以有許多店家就算有空位，還是拒絕孤身一人前來的客人。

這家位於麗水市（Yeosu City）的餐廳就是在這樣的社會氛圍下貼出海報，海報中提到：「我們不賣寂寞，請不要一個人來。」餐廳給了客人「解決方案」，不是付兩人份的錢、吃兩份餐點，就是打電話邀朋友，或未來帶另一半來。這樣的海報內容在網路上引發熱議，也讓許多民眾不滿。

一名網友就在社群媒體上抱怨，自己排隊等了一個多小時，明明也看到店裡有空位，餐廳卻不讓他入座。另一位網友也提到，他到一家賣韓國湯飯的餐廳用餐，當他說出自己一個人時，店家就突然說「食材用完了」，讓他十分傻眼。

據南韓法律規定，選擇顧客是企業的自由裁量權，並不違反公平貿易原則，也正是因為如此，業者才敢明目張膽地拒絕隻身客人。據當地媒體報導，截至2025年3月止，全韓國餐廳只有一成提供單人餐點，顯見「孤身歧視」的確是不可否認的事實。

南韓 餐廳 單身

延伸閱讀

奧運游泳冠軍娶名廚高登女兒 沒邀親媽只因「身材不符標準」

性慾低落恐是「早死預兆」 專家示警：長達六個月就有問題

年輕人經常出去趴踢喝酒太放縱？ 挪威研究：未來職業更成功

課堂上告訴學童「沒有聖誕老人」 蘇格蘭教師被市議會約談

相關新聞

不歡迎一個人吃飯！ 南韓餐廳海報歧視孤身顧客：沒賣寂寞

南韓最近爆發一起「單身歧視」事件。一家餐廳在門口公然張貼海報，拒絕接待獨自上門的客人，說是「不賣寂寞」，不接受獨自一人用餐的客人。

奇葩老爸不想付贍養費 俄國男每年「改名逃債」

俄羅斯一名男子為了逃避支付子女的贍養費，竟然一年改一次姓名，希望能夠藉此「人間蒸發」，不過還是白忙一場。

台灣網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 舊友揭她神祕背景：曾是名流圈常客

美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕，甚至有餐廳管理層爆料她試圖以肉償抵債。Pei Chung離譜行徑曝光後，旋即在社群上掀起討論，有消息指出她曾是名流社交圈的亮眼人物，人生劇變讓熟識她的人都深感震驚。

旅日大失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」 登車頂半裸熱舞遭炎上

日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）向來是遊客拍攝富士山的熱門地點，卻不時傳出遊客失控行為。泰國網紅Jack Papho在11月17日在日本旅遊期間上傳一段影片...

義大利披薩店才爆辱台 台籍民宿老闆帶人用餐送暖再掀論戰：歧視還道謝？

一名在當地開設民宿的台灣女子，昨(19)日在社群平台上透露自己帶台灣遊客前往該店用餐，讓老闆「感動到都要哭出來了。」但該文一出，卻引來網友兩極論戰，有人認為原po不該在事件後再到店用餐給予支持，但也有人認為僅是飲食文化差異引起的誤會，不需要去批評原po。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。