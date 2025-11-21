奇葩老爸不想付贍養費 俄國男每年「改名逃債」

俄羅斯一名男子為了逃避支付子女的贍養費，竟然一年改一次姓名，希望能夠藉此「人間蒸發」，不過還是白忙一場。

據ODDITYCENTRAL報導，科列涅夫（Roman Korenev）是俄羅斯秋明市（Tyumen）負責執行贍養費業務的執行官，他近期向當地媒體分享一起案件，引發民眾討論。

雖然執行官並未透露男子的姓名，不過這名男子為了不用支付贍養費，每隔一年就向戶政單位提出申請改名。每年他都會把自己的姓氏、名字，連同父名（Patronymic，俄羅斯獨有的中間名）全都換掉，隔年再改回原本的名字，接著又在下一年再改成新名字。

這名男子之所以這麼做，是因為他以為這樣會造成行政資料混淆，他就能因此「人間蒸發」而不用支付贍養費。科列涅夫並沒有透露男子執行這項計畫多久，但他強調相關單位會確實執行任務，男子的做法根本徒勞無功。

其實這不是俄羅斯第一次有人為了躲避贍養費使用荒唐手段，之前有人裝病，還有人偽造親子鑑定，只為了假裝孩子不是自己的，讓自己不用支付任何費用。科列涅夫強調，執行官為了債權人權益，會確實執行相關法條，希望民眾別再想出奇奇怪怪的方法「躲債」，還是確實配合政府機關的安排。