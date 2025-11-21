快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

聽新聞
0:00 / 0:00

奇葩老爸不想付贍養費 俄國男每年「改名逃債」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子和妻子離婚後為了不支付贍養費出奇招。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子和妻子離婚後為了不支付贍養費出奇招。示意圖，非當事人。圖／ingimage

俄羅斯一名男子為了逃避支付子女的贍養費，竟然一年改一次姓名，希望能夠藉此「人間蒸發」，不過還是白忙一場。

ODDITYCENTRAL報導，科列涅夫（Roman Korenev）是俄羅斯秋明市（Tyumen）負責執行贍養費業務的執行官，他近期向當地媒體分享一起案件，引發民眾討論。

雖然執行官並未透露男子的姓名，不過這名男子為了不用支付贍養費，每隔一年就向戶政單位提出申請改名。每年他都會把自己的姓氏、名字，連同父名（Patronymic，俄羅斯獨有的中間名）全都換掉，隔年再改回原本的名字，接著又在下一年再改成新名字。

這名男子之所以這麼做，是因為他以為這樣會造成行政資料混淆，他就能因此「人間蒸發」而不用支付贍養費。科列涅夫並沒有透露男子執行這項計畫多久，但他強調相關單位會確實執行任務，男子的做法根本徒勞無功。

其實這不是俄羅斯第一次有人為了躲避贍養費使用荒唐手段，之前有人裝病，還有人偽造親子鑑定，只為了假裝孩子不是自己的，讓自己不用支付任何費用。科列涅夫強調，執行官為了債權人權益，會確實執行相關法條，希望民眾別再想出奇奇怪怪的方法「躲債」，還是確實配合政府機關的安排。

延伸閱讀

年輕人經常出去趴踢喝酒太放縱？ 挪威研究：未來職業更成功

為社群「好看」犧牲健康 營養師警告別陷入這些飲食迷思

性慾低落恐是「早死預兆」 專家示警：長達六個月就有問題

奧運游泳冠軍娶名廚高登女兒 沒邀親媽只因「身材不符標準」

相關新聞

不歡迎一個人吃飯！ 南韓餐廳海報歧視孤身顧客：沒賣寂寞

南韓最近爆發一起「單身歧視」事件。一家餐廳在門口公然張貼海報，拒絕接待獨自上門的客人，說是「不賣寂寞」，不接受獨自一人用餐的客人。

奇葩老爸不想付贍養費 俄國男每年「改名逃債」

俄羅斯一名男子為了逃避支付子女的贍養費，竟然一年改一次姓名，希望能夠藉此「人間蒸發」，不過還是白忙一場。

台灣網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 舊友揭她神祕背景：曾是名流圈常客

美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕，甚至有餐廳管理層爆料她試圖以肉償抵債。Pei Chung離譜行徑曝光後，旋即在社群上掀起討論，有消息指出她曾是名流社交圈的亮眼人物，人生劇變讓熟識她的人都深感震驚。

旅日大失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」 登車頂半裸熱舞遭炎上

日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）向來是遊客拍攝富士山的熱門地點，卻不時傳出遊客失控行為。泰國網紅Jack Papho在11月17日在日本旅遊期間上傳一段影片...

義大利披薩店才爆辱台 台籍民宿老闆帶人用餐送暖再掀論戰：歧視還道謝？

一名在當地開設民宿的台灣女子，昨(19)日在社群平台上透露自己帶台灣遊客前往該店用餐，讓老闆「感動到都要哭出來了。」但該文一出，卻引來網友兩極論戰，有人認為原po不該在事件後再到店用餐給予支持，但也有人認為僅是飲食文化差異引起的誤會，不需要去批評原po。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。