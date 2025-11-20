旅日大失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」 登車頂半裸熱舞遭炎上

日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）向來是遊客拍攝富士山的熱門地點，卻不時傳出遊客失控行為。泰國網紅Jack Papho在11月17日在日本旅遊期間上傳一段影片，其中可以看到他在店前一輛車的車頂上半裸跳舞，影片隨即在網路上瘋傳，並引來不少日本及泰國網友的批評。

綜合日媒及泰媒報導，Jack Papho於17日在社群媒體Tiktok上發布一段影片，影片中他爬上停泊在該店前的一輛汽車，並在車頂上脫掉上衣跳舞。

影片發布後3小時，就吸引超過1.2萬條評論，其中大多數都批評這種行為極其不妥，損害泰國的形象。

泰國旅遊和體育部長Atthakorn Sirilatthayakorn也就此事發表評論，批評這種不當行為將對泰國的聲譽產生不利影響，並指旅遊部已努力告知海外泰國遊客應尊重當地的規則和文化。

隨著爭議持續發酵，Jack Papho隨後發表回應，稱他接受所有批評並道歉，但不會刪除涉事影片。他強調自己想承擔責任，而不是逃避問題，並指事件是一個需要從中吸取教訓的錯誤。

富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店過去一直飽受遊客缺德行為之苦，包括亂過馬路、隨處亂丟垃圾等現象頻現，而當地政府一直推出各種措施，冀減少相關行為。

Aksi seorang wisatawan bernama Jack Papho justru memicu perdebatan publik di saat Jepang memperketat aturan bagi turis setelah meningkatnya pelanggaran di sejumlah lokasi wisata populer.



Tindakannya mendapat kritik keras dari para influencer perjalanan asal Thailand, yang… pic.twitter.com/2tgE08kVdb — inilahcom (@inilahdotcom) 2025年11月19日

延伸閱讀：

富士山「打卡LAWSON」設黑布一周年 日媒：亂象依舊存在

日本富士山本町商店街變旅遊熱點 遊客佔路拍照被指阻交通

文章授權轉載自《香港01》