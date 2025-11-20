旅日大失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」 登車頂半裸熱舞遭炎上

快訊

香港01／ 撰文：劉耀洋
泰國網紅Jack Papho在日本旅遊期間上傳一段影片，他在LAWSON便利商店河口湖站，店外的一輛汽車車頂半裸跳舞。圖／取自網路圖片
日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）向來是遊客拍攝富士山的熱門地點，卻不時傳出遊客失控行為。泰國網紅Jack Papho在11月17日在日本旅遊期間上傳一段影片，其中可以看到他在店前一輛車的車頂上半裸跳舞，影片隨即在網路上瘋傳，並引來不少日本及泰國網友的批評。

綜合日媒及泰媒報導，Jack Papho於17日在社群媒體Tiktok上發布一段影片，影片中他爬上停泊在該店前的一輛汽車，並在車頂上脫掉上衣跳舞。

影片發布後3小時，就吸引超過1.2萬條評論，其中大多數都批評這種行為極其不妥，損害泰國的形象。

泰國旅遊和體育部長Atthakorn Sirilatthayakorn也就此事發表評論，批評這種不當行為將對泰國的聲譽產生不利影響，並指旅遊部已努力告知海外泰國遊客應尊重當地的規則和文化。

隨著爭議持續發酵，Jack Papho隨後發表回應，稱他接受所有批評並道歉，但不會刪除涉事影片。他強調自己想承擔責任，而不是逃避問題，並指事件是一個需要從中吸取教訓的錯誤。

富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店過去一直飽受遊客缺德行為之苦，包括亂過馬路、隨處亂丟垃圾等現象頻現，而當地政府一直推出各種措施，冀減少相關行為。

文章授權轉載自《香港01》

