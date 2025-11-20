快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 舊友揭她神祕背景：曾是名流圈常客

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕。 圖／擷自IG＠lu.pychung
美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕。 圖／擷自IG＠lu.pychung

美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕，甚至有餐廳管理層爆料她試圖以肉償抵債。Pei Chung離譜行徑曝光後，旋即在社群上掀起討論，有消息指出她曾是名流社交圈的亮眼人物，人生劇變讓熟識她的人都深感震驚。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，警方紀錄顯示，自10月底以來，她至少七度在布魯克林與曼哈頓高消費餐廳「吃完就走」，包括知名牛排館Peter Luger、義式餐廳Francie及潮流餐酒館Lavender Lake。而她於上周五（14日）出庭後不到一日，再度於東南亞美食餐廳Sea Thai與米其林星級餐廳Misi被指控惡意逃單。更令人意外的是，近日她還在Instagram上分享高級以色列餐廳「12 Chairs」的美食照，而餐廳管理層指控她「又沒結帳」。

據紐約當地餐廳業者表示，Pei Chung總是盛裝現身、拍攝精緻美食照，隨後提出以社群曝光抵付餐費，或出示遭拒刷的信用卡。Peter Luger餐廳主管更透露，她曾試圖以「不當方式」交換餐費，暗示可上床肉償抵帳。報導指出，Pei Chung的生活方式充滿矛盾，一邊穿戴Prada、LV、Dior與Cartier配件，還住在威廉斯堡（Williamsburg）豪華住宅大樓，社群亦頻繁打卡於高端餐廳與精品店，另一邊卻屢次逃帳被捕，疑似企圖維持「精緻生活形象」。

在Pei Chung「霸王餐網紅」事件曝光後，一名曾與她同個社交圈的朋友指出，Pei Chung這幾年曾歷經大幅轉變。2021年時，她仍活躍台灣藝文圈旅紐人士社交場，經常受邀參與古典音樂活動、曼哈頓夜生活派對。朋友形容她儀態大方、興趣廣泛、談吐禮貌，當時是社交界人氣女生成員，「她不是那種指望別人付錢的女生，我們一起出去玩的時候，她都是自己解決」。

直到2021年底，Pei Chung突然向身邊的人透露遭「前男友跟蹤」，情緒大受影響，語氣與過往判若兩人，甚至請朋友假扮男友以求安全，但在Pei Chung行為逐漸失序後，她開始斷聯、刪好友，彷彿人間蒸發。另一名熟悉Pei Chung的友人也證實，「一開始還會很擔心她，到後來我們也漸漸不再和她來往了」，坦言看到新聞後非常震驚：「她當時不是那樣的人，不知道發生什麼事。」

根據Pei Chung的LinkedIn和個人網站資料顯示，她出生於台灣，曾學習芭蕾舞與古典音樂，3歲開始練習小提琴、17歲就能操作步槍，學業成績優異，畢業於國立高雄師範大學，2019年前後取得普瑞特藝術學院（Pratt Institute）全額獎學金赴紐約就讀科技設計領域。

此外，Pei Chung也曾短期擔任多家企業的用戶經驗設計師（UX Designer），但2023年後便未再公開工作履歷，甚至自稱「半退休」。隨後，她便開始以「IG美食網紅」形象重返社群舞台，卻伴隨層出不窮的逃帳醜聞，更有網友曬出對話截圖爆料，稱她在交友軟體Hinge提出「用夜生活資源交換投資知識」的奇怪條件，並直言「看到逃帳新聞我一點也不驚訝」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食 網紅 紐約 餐廳 霸王餐 台灣 美國 高師大
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全球最佳航空排名出爐 這間航空奪回第一寶座！台灣航空名次曝光

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

日本厭陸情緒上升！電梯公告寫「中國人滾出去」 粉專急籲台客：多留意言行

高市早苗涉台言論引爆中日緊張 黃暐瀚：台灣人現在最該做3件事

相關新聞

台灣網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 舊友揭她神祕背景：曾是名流圈常客

美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕，甚至有餐廳管理層爆料她試圖以肉償抵債。Pei Chung離譜行徑曝光後，旋即在社群上掀起討論，有消息指出她曾是名流社交圈的亮眼人物，人生劇變讓熟識她的人都深感震驚。

旅日大失控？泰網紅赴「富士山LAWSON」 登車頂半裸熱舞遭炎上

日本山梨縣富士河口湖町LAWSON便利商店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）向來是遊客拍攝富士山的熱門地點，卻不時傳出遊客失控行為。泰國網紅Jack Papho在11月17日在日本旅遊期間上傳一段影片...

義大利披薩店才爆辱台 台籍民宿老闆帶人用餐送暖再掀論戰：歧視還道謝？

一名在當地開設民宿的台灣女子，昨(19)日在社群平台上透露自己帶台灣遊客前往該店用餐，讓老闆「感動到都要哭出來了。」但該文一出，卻引來網友兩極論戰，有人認為原po不該在事件後再到店用餐給予支持，但也有人認為僅是飲食文化差異引起的誤會，不需要去批評原po。

接吻非人類專利！研究：世界「初吻」在2150萬年前 1動物超愛喇舌

原來「接吻」並非現代人的浪漫發明，而是有著超過2100萬年的古老行為。最新研究指出，不只人類，黑猩猩、狼，甚至信天翁等許...

超越瑪麗蓮夢露只輸救世主 克林姆龍袍美女畫作拍出73億 史上第二高價

「克林姆女郎」魅力驚人！奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像(Bildnis ...

鍋子空燒引發火災…待救日女一腳踢落消防員 恐觸多項刑責

據日媒「弁護士JPニュース」報導，大阪市東淀川區一棟公寓於14日清晨發生火警，起火原因是住在二樓的26歲女性在做水煮蛋時因空燒導致，約12平方公尺的房間全燒毀。事發時，該女性逃到陽台避難，但在消防隊員架起救援梯時，女子竟一腳踢向消防隊員，讓消防隊員摔了下來。之後，該女性也自己從二樓跳下。事件全程影片被上傳到社群平台，引發熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。