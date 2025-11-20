台灣網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 舊友揭她神祕背景：曾是名流圈常客

美國紐約布魯克林近日爆出「霸王餐網紅」案件，一名來自台灣、自稱為美食網紅的34歲女子Pei Chung接連光顧高檔餐廳卻拒付帳單，被控竊取服務罪名多次遭警方逮捕，甚至有餐廳管理層爆料她試圖以肉償抵債。Pei Chung離譜行徑曝光後，旋即在社群上掀起討論，有消息指出她曾是名流社交圈的亮眼人物，人生劇變讓熟識她的人都深感震驚。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，警方紀錄顯示，自10月底以來，她至少七度在布魯克林與曼哈頓高消費餐廳「吃完就走」，包括知名牛排館Peter Luger、義式餐廳Francie及潮流餐酒館Lavender Lake。而她於上周五（14日）出庭後不到一日，再度於東南亞美食餐廳Sea Thai與米其林星級餐廳Misi被指控惡意逃單。更令人意外的是，近日她還在Instagram上分享高級以色列餐廳「12 Chairs」的美食照，而餐廳管理層指控她「又沒結帳」。

據紐約當地餐廳業者表示，Pei Chung總是盛裝現身、拍攝精緻美食照，隨後提出以社群曝光抵付餐費，或出示遭拒刷的信用卡。Peter Luger餐廳主管更透露，她曾試圖以「不當方式」交換餐費，暗示可上床肉償抵帳。報導指出，Pei Chung的生活方式充滿矛盾，一邊穿戴Prada、LV、Dior與Cartier配件，還住在威廉斯堡（Williamsburg）豪華住宅大樓，社群亦頻繁打卡於高端餐廳與精品店，另一邊卻屢次逃帳被捕，疑似企圖維持「精緻生活形象」。

在Pei Chung「霸王餐網紅」事件曝光後，一名曾與她同個社交圈的朋友指出，Pei Chung這幾年曾歷經大幅轉變。2021年時，她仍活躍台灣藝文圈旅紐人士社交場，經常受邀參與古典音樂活動、曼哈頓夜生活派對。朋友形容她儀態大方、興趣廣泛、談吐禮貌，當時是社交界人氣女生成員，「她不是那種指望別人付錢的女生，我們一起出去玩的時候，她都是自己解決」。

直到2021年底，Pei Chung突然向身邊的人透露遭「前男友跟蹤」，情緒大受影響，語氣與過往判若兩人，甚至請朋友假扮男友以求安全，但在Pei Chung行為逐漸失序後，她開始斷聯、刪好友，彷彿人間蒸發。另一名熟悉Pei Chung的友人也證實，「一開始還會很擔心她，到後來我們也漸漸不再和她來往了」，坦言看到新聞後非常震驚：「她當時不是那樣的人，不知道發生什麼事。」

根據Pei Chung的LinkedIn和個人網站資料顯示，她出生於台灣，曾學習芭蕾舞與古典音樂，3歲開始練習小提琴、17歲就能操作步槍，學業成績優異，畢業於國立高雄師範大學，2019年前後取得普瑞特藝術學院（Pratt Institute）全額獎學金赴紐約就讀科技設計領域。

此外，Pei Chung也曾短期擔任多家企業的用戶經驗設計師（UX Designer），但2023年後便未再公開工作履歷，甚至自稱「半退休」。隨後，她便開始以「IG美食網紅」形象重返社群舞台，卻伴隨層出不窮的逃帳醜聞，更有網友曬出對話截圖爆料，稱她在交友軟體Hinge提出「用夜生活資源交換投資知識」的奇怪條件，並直言「看到逃帳新聞我一點也不驚訝」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康