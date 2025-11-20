義大利披薩店才爆辱台 台籍民宿老闆帶人用餐送暖再掀論戰：歧視還道謝？

義大利蒙特卡丁尼市一家「Pizzadal Pazzo」披薩店，因老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）拍影片辱罵台灣遊客事件掀波。該起事件後，一名在當地開設民宿的台灣女子，昨(19)日在社群平台上透露自己帶台灣遊客前往該店用餐，讓老闆「感動到都要哭出來了」。但該文一出，卻引來網友兩派論戰，有人認為原po不該再到店用餐給予支持，但也有人認為僅是飲食文化差異引起的誤會，不需要去批評原po。

一名在義大利當地開設民宿的台灣女子在Threads發文，她帶民宿客人前往近期備受爭議的披薩店用餐，老闆聽到他們來自台灣時，「感動到都要哭出來了。」並向他們解釋了事情的經過，也透露因為此事收到很多恐嚇電話和簡訊，有人表示要對他和他的家庭、餐廳如何如何，也有人將電話發在求職網表示要找壽司師傅，讓他每日飽受電話、簡訊轟炸。

原po認為，一件事有不同的樣貌，站在不同角度、看的事態都有所不同，但生活還是要過，「與人玫瑰，手指撚香（Chi semina amore raccoglie felicità.）」。並透露披薩店的老闆、老闆娘和員工，在歧視風波後依舊認真地做著披薩，店內生意也相當好。

該則貼文引起台灣網友激烈的意見對立，不少人質疑內容偏袒店家，批評「你是不是覺得自己的好很特別、好善良、都跟別人不一樣？」、「台灣人真是寬容大量」、「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「我也是住在歐洲的台灣人，我拒絕任何形式的種族歧視，請你不要代表台灣人！」，還有人批「偽善比作惡更可怕」。

但部分網友則認為「旅客點餐過少卻占位」，確實不符合義大利的飲食文化，可以理解店家的不滿；也有人說，至今身為當事人的13位團友及導遊完全沒現身，也沒有說自己受到欺負，其實已能看出對錯，反倒台灣民眾硬是將事件上綱到「種族歧視」的層次，「結果整件事反而丟光了台灣的臉。」

也有台灣旅客或長期居住在當地的民眾指出，「Coperto（座位費）」在義大利屬於常見的收費方式，若團員已付座位費並事前溝通，店家應可拒絕服務，而非用拍片來公開議論客人。