快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

接吻非人類專利！研究：世界「初吻」在2150萬年前 1動物超愛喇舌

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2008年，慕尼黑動物園的園區內，紅毛猩猩母親注視著新生寶寶。路透
2008年，慕尼黑動物園的園區內，紅毛猩猩母親注視著新生寶寶。路透

原來「接吻」並非現代人的浪漫發明，而是有著超過2100萬年的古老行為。最新研究指出，不只人類，黑猩猩、狼，甚至信天翁等許多動物都會接吻，北極熊尤其「愛舌吻」，甚至尼安德塔人可能曾和早期智人「交換口水」。

英國廣播公司（BBC）報導，這項研究發表在期刊「進化與人類行為」（Evolution and Human Behaviour），以靈長類為主要研究對象，尤其是類人猿（ape），希望拼湊出人類接吻行為的歷史起源。

研究團隊把「接吻」定義得非常明確但不浪漫：非攻擊行為、嘴對嘴接觸、有嘴唇或口部動作、沒有食物交換。有了明確標準後，他們開始比對不同動物的行為。

結果發現，除了人類和類人猿（ape）外，狼、草原犬鼠、北極熊，甚至鳥類信天翁都符合研究中定義的接吻條件，尤其北極熊接吻時超黏膩，大量使用舌頭。

「既然人類、黑猩猩和倭黑猩猩都會接吻，」參與研究的牛津大學演化生物學家布林德（Matilda Brindle）推論，「很有可能這些物種的共同祖先也有相同行為。」

她進一步提出，「我們認爲，接吻大約是2150萬年前的大型類人猿之中演化而來。」

除此之外，研究也提出。大約4萬年前滅絕、最接近人類祖先的早期智人物種尼安德塔人也會接吻。

先前一項DNA研究也顯示，尼安德塔人（Neanderthals）與早期智人（Homo sapiens）共享一種口腔微生物，那是存在唾液中的細菌。早期智人指的就是現代人類在演化歷程中的初期族群，與今日人類屬於同一物種，但生活在更早的時期。

布林德解釋，「這說明，尼安德塔人和早期智人這兩個物種分化後的數十萬年間，必定曾交換唾液。」

北極熊 黑猩猩 動物
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

猩猩又抽菸 …南寧動物園：學德國領養人 還會藏打火機

攻擊人類頻傳…熊冬眠前要吃多少？上野動物園公開紀錄：1天1.2萬大卡

機器人天工 分享學習祕笈

日本熊害延燒柴犬也遭殃 警方即日動用步槍獵熊

相關新聞

超越瑪麗蓮夢露只輸救世主 克林姆龍袍美女畫作拍出73億 史上第二高價

「克林姆女郎」魅力驚人！奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像(Bildnis ...

接吻非人類專利！研究：世界「初吻」在2150萬年前 1動物超愛喇舌

原來「接吻」並非現代人的浪漫發明，而是有著超過2100萬年的古老行為。最新研究指出，不只人類，黑猩猩、狼，甚至信天翁等許...

鍋子空燒引發火災…待救日女一腳踢落消防員 恐觸多項刑責

據日媒「弁護士JPニュース」報導，大阪市東淀川區一棟公寓於14日清晨發生火警，起火原因是住在二樓的26歲女性在做水煮蛋時因空燒導致，約12平方公尺的房間全燒毀。事發時，該女性逃到陽台避難，但在消防隊員架起救援梯時，女子竟一腳踢向消防隊員，讓消防隊員摔了下來。之後，該女性也自己從二樓跳下。事件全程影片被上傳到社群平台，引發熱烈討論。

沖繩空屋試膽挖到1億現金！多名青少年揮霍享樂 鉅款來源成謎

根據日媒「集英社Online」報導，今年5至6月，日本沖繩本島中部一處廢棄住宅內，驚見超過一億日圓的現金，引爆在地震撼。據報導，一群青少年以「測試膽量」為由闖入空屋，不料竟發現巨額紙鈔。媒體指出，有少年用這筆錢購買摩托車、金飾和毒品，警方以侵入住宅及竊盜罪展開調查。

史上最昂貴現代藝術品是它！拍出74.4億破紀錄 下個拍品是「金馬桶」

華爾街日報報導，奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）的畫作「伊莉莎白．萊德勒肖像」（Portrait of El...

女教師赴約慘遭性侵！4淫狼全是健身教練 恐嚇求助會殺人終被捕

印度發生恐怖輪姦案。1名人妻教師應邀前往聚會，卻遭1名男友人性侵，淫狼更通知其他3名男友人到場齊伸狼爪，4人將女教師輪姦後，更恐嚇她若向外透露事件，就會將她殺害。受害人最終仍報警求助，警方經調查拘捕4名涉案淫男，他們全部是任職健身教練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。