超越瑪麗蓮夢露只輸救世主 克林姆龍袍美女畫作拍出73億 史上第二高價

「克林姆女郎」魅力驚人！奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像(Bildnis Elisabeth Lederer)」，美國時間18日晚間在紐約蘇富比新開幕的全球總部首次亮相，以 2.363億美元(約台幣73.74億)的成交價拍出， 成為拍賣史上成交價第二高的藝術品，超越了安迪·沃荷以性感女神瑪麗蓮夢露為主題的「藍色瑪麗蓮」的1.95億美元，但還沒打破文藝復興大師達文西畫作「救世主」的4.5億美元。

此一天價也超越了另一位「克林姆女郎」—克林姆於1917年繪製的「持扇女士」(成交價8530萬英鎊)，打破克林姆作品的拍賣紀錄，並成為蘇富比自成立以來拍出最貴的藝術品。此畫經歷20分鐘的激烈叫價，最後由一位神秘買家透過電話購得。

「伊莉莎白·萊德勒肖像」畫作中的女子伊莉莎白擁有頂尖家世與絕世美貌，身穿一件畫有東方龍圖騰的長袍，顯示其家族的尊貴地位。然而這位絕世美女在納粹佔領面臨迫害，透過偽稱自己是克林姆私生女逃過一劫，死後也跟克林姆葬於同一公墓，名畫與名媛的故事不輸給好萊塢電影「名畫的控訴」。此畫輾轉由雅詩蘭黛榮譽董事長李奧納德・A・蘭黛收藏，曾長期借展加拿國家美術館，本身的傳奇加上名人加持，首現拍場身價便一飛衝天。

「伊莉莎白·萊德勒肖像」創作於1914年至1916年，是克林姆晚期作品中最成熟的代表作之一。伊莉莎白是克林姆最主要贊助人萊德勒夫婦的獨生女，萊德勒家族是維也納第二富有的家族，財富來自釀酒和澱粉產業，並擁有質量俱佳、備受讚譽的藝術收藏，包括克林姆的許多作品。畫中人物平靜自信的神態，以及圍繞中心人物的半隱晦的象徵符號，展現了20世紀初維也納上流社會的權力、優雅和自信。

畫中的伊莉莎白正面示人，位於畫面中央。她的目光堅定而平靜，其女性形象與克林姆筆下許多或疏離或夢幻的女性形象截然不同——那些女性往往目光遊離於觀者之外，或對觀者漠不關心。克林姆巧妙地運用嘴角兩側的細線，使她原本面無表情的嘴唇微微上揚，露出一絲神秘的微笑。如果仔細觀察畫中人的長袍，你會看到兩條淺藍色的龍從波濤洶湧的海面上躍然而出。這和畫中其他的象徵符號顯示，這是一件「龍袍」—皇帝的披風。克林姆喜歡運用東方元素，但這幅肖像畫是唯一一幅畫上皇室符號的作品。

長達20年的時間，克林姆特受委託為萊德勒家族中的女性繪製肖像。而花了3年繪製伊莉莎白的肖像畫反覆推敲細節，並對這幅畫愛不釋手。傳說萊德勒夫人Serena Lederer最後親自乘車來到克林姆的工作室帶走這幅畫，因為她擔心如果不這樣做，克林姆永遠不會放手。

當時的畫中女主角伊莉莎白年僅20歲，擁有頂尖家世與絕世美貌，克林姆的畫筆為她的人生留下最光彩燦爛的高光時刻。然而她的人生，卻在畫作完成後的的十五年內便發生了翻天覆地的變化。

1936年伊莉莎白的父親過世，1938年納粹德國吞併奧地利，隔年納粹洗劫了萊德勒家族的藝術收藏，家族四分五裂、成員流亡世界。伊莉莎白雖然留在維也納，處境卻十分危險—丈夫離婚，孩子夭折，母親逃往布達佩斯。

身為猶太家族「公主」的伊莉莎白，此時卻面臨迫害的生死關頭。她心生一計，寫回憶錄謊稱克林姆—一位非猶太人且已於1918年去世的藝術家——才是她的親生父親。克林姆的風流成性、以及對伊莉莎白畫像的癡迷都支持了此一說法。為了拯救女兒，伊莉莎白的母親自願簽署了一份宣誓書，聲稱克林姆特才是伊莉莎白的生父。最終納粹政權向伊莉莎白提供了一份文件，證明她是克林姆的後裔而非猶太人。這分證件保障了伊莉莎白在維也納生活無虞，直到她1944年辭世，和克林姆葬於同一處公墓。