鍋子空燒引發火災…待救日女一腳踢落消防員 恐觸多項刑責

據日媒「弁護士JPニュース」報導，日本大阪市東淀川區一棟公寓於14日清晨發生火警，起火原因是住在二樓的26歲女性做水煮蛋時鍋子空燒所致，約12平方公尺的房間全燒毀。事發時，該女性逃到陽台避難，但在消防隊員架起救援梯時，女子竟一腳踢向消防隊員，讓消防隊員摔了下來。之後，該女性則自己從二樓跳下。事件全程影片被上傳到社群平台，引發熱烈討論。

所幸此事件中被踢落的消防隊員和女性都沒有生命危險，但女性的行為卻有多項爭議。專門處理刑事案件的荒川香遙律師指出，女性踢落消防員的行為，可能造成傷害罪，並因妨礙消防隊員搶救與滅火，也可能造成妨害公務或業務罪，這些罪名可合併計算，最重可面臨15年有期徒刑。

對女性是否因驚慌失措而行為失控，律師分析，刑法規定「心神喪失」或「心神耗弱」會影響刑事責任。心神喪失者行為不受刑事追訴，心神耗弱者可減輕刑責。但實際上，除非女性在火場中無法辨識消防員身份，誤認為遭攻擊且無其他選擇，否則一般難以判斷為心神喪失或耗弱。

目前該名女子行為的具體情況仍待調查，警方及法院將綜合火災現場證據進行評估。律師提醒，網路上大量流傳的影片與評論易造成誤解，對該女性行為的論斷仍需以司法調查為準，切勿妄加揣測。