沖繩空屋試膽挖到1億現金！多名青少年揮霍享樂 鉅款來源成謎

聯合新聞網／ 綜合報導
沖繩一處空屋中竟藏有鉅款，震驚當地。空屋示意圖，非文中房屋。 圖／Ingimage
沖繩一處空屋中竟藏有鉅款，震驚當地。空屋示意圖，非文中房屋。 圖／Ingimage

根據日媒「集英社Online」報導，今年5至6月，日本沖繩本島中部一處廢棄住宅內，驚見超過一億日圓（約新台幣2043萬）的現金，引爆在地震撼。據報導，一群青少年以「測試膽量」為由闖入空屋，不料發現巨額紙鈔。媒體指出，有少年用這筆錢購買摩托車、金飾和毒品，警方以侵入住宅及竊盜罪展開調查。

該棟空屋位於那霸市中心住宅區，鄰近國際通、縣政府辦公區，原為明治時期廣島商人的宅邸。20多年前主人遷出後便無人居住，土地與建物的權利也分給住在外縣市的親戚繼承。此地周圍本身即是沖繩富裕人家和地主的聚集地，對於發現巨款一事，當地居民頗為震驚。

集英社訪問一名10多歲涉案少年，他坦言：「聽說那空屋裡有錢，就當試膽量進去探險。因為好玩就破壞牆壁，沒想到裡面有一疊疊舊版一萬日圓鈔票。」據少年表示，現金總額超過一億，部分人甚至拿了數百萬圓。警方調查顯示，部分現金被用於購買毒品，包括俗稱「殭屍香菸」的麻醉劑Etomidate，以及古柯鹼。也有人拿錢買了車和金飾。

事件會浮上檯面，是一名少年家長發現孩子藏有巨額現金後，向警方通報。因警方長期低調偵辦，直到近日才由媒體揭露。為什麼會有如此巨額現金藏匿屋中，導致這樣的事情發生？這起「一億日圓事件」仍有許多待解的謎團。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

沖繩 鈔票 竊盜 日本
