史上最昂貴現代藝術品是它！拍出74.4億破紀錄 下個拍品是「金馬桶」

華爾街日報報導，奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）的畫作「伊莉莎白．萊德勒肖像」（Portrait of Elisabeth Lederer）18日晚間在蘇富比拍賣中，以2.364億美元（約74.4億台幣）落槌，遠超原先預估的1.5億美元（約47.2億台幣），以天價刷新紀錄，成為現代藝術史上最昂貴的作品。

這幅描繪衣著華麗女子的大型肖像畫，一舉超越義大利畫家莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）1917年「斜倚的裸女」（Reclining Nude）在2018年創下的1.572億美元紀錄（約49.4億台幣），也讓克林姆再度躋身「破億美元藝術家」之列。

目前拍賣史上最昂貴作品仍為2017年以4.5億美元成交的達文西（Leonardo da Vinci）繪畫「救世主」（Salvator Mundi）。

華爾街日報描述，18日的拍賣會上，現場至少有6名買家角逐，有買家直到競標突破1.71億美元才加入。激烈的競標歷時20分鐘，最後由一名電話線上的匿名收藏家以數百萬美元的加碼節奏勝出，落槌瞬間拍場響起掌聲。

這幅作品繪於1914至1916年，畫中女子是克林姆最重要贊助人之一的女兒伊莉莎白・萊德勒。畫作來自雅詩蘭黛家族長子、化妝品大亨雷納德（Leonard Lauder）的遺產，他於今年6月逝世。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，除了克林姆這幅作品之外，當晚最特殊的拍賣作品還有義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）打造、重達220磅、以18K黃金製成的馬桶雕塑，名為「美國」（America）。

「美國」的起標價並非固定金額，而是隨金價浮動，依照作品本身重量所對應的當前黃金市價來決定，是首個採取浮動起標價的作品。

卡特蘭另一件廣為人知的概念藝術作品，是把一根新鮮香蕉用膠帶貼在牆上，名為「喜劇演員」（Comedian）。這件作品曾在紐約以620萬美元（約1.95億台幣）成交，更曾因被參觀者直接摘下來咬1口而爆紅。