女教師赴約慘遭性侵！4淫狼全是健身教練 恐嚇求助會殺人終被捕

印度發生恐怖輪姦案。1名人妻教師應邀前往聚會，卻遭1名男友人性侵，淫狼更通知其他3名男友人到場齊伸狼爪，4人將女教師輪姦後，更恐嚇她若向外透露事件，就會將她殺害。受害人最終仍報警求助，警方經調查拘捕4名涉案淫男，他們全部是任職健身教練。

受害人認識其中1名男疑犯

當地媒體於10月報道，29歲受害人和丈夫住在古爾岡（Gurgaon），她在城市內1間著名學校負責教授外語科目。案發於2025年9月，受害人在1次聚會上遇到37歲男子高拉夫（Gaurav），雙方交換電話號碼，之後多次見面和保持聯絡。

慘遭4淫狼輪姦

到了10月1日，高拉夫致電給受害人詢問能否見面，獲得受害人同意應約後，高拉夫便提供其32歲朋友尼拉傑（Neeraj）的住所地址。受害人深夜上門後，高拉夫隨即伸出狼爪，甚至致電給尼拉傑和另外2名朋友，分別是29歲約格甚（Yogesh）及28歲阿布舍克（Abhishek），3人到達單位，一同輪姦受害人，完事後更恐嚇她一旦向外透露事件，他們就會將她殺死。

警方拘捕4名男子

受害人翌日逃離現場和報案，警方經調查後拘捕4名疑犯，他們報稱是健身和尊巴舞（Zumba Dance ）教練，目前均已被司法拘留，警方正循《印度刑法典》第64(1)條「強姦」、第70(1)條「輪姦」和第3(5)條「共同參與犯罪」罪名跟進。

延伸閱讀：

混沌少年時星洲版！16歲少年衰十一兼輪姦偷竊傷人 被控24項罪名

英國教堂墓園發生輪姦案 其中一疑犯是白人 教堂牧師：令人難過

文章授權轉載自《香港01》