家族旅行變調！少女郵輪上離奇失蹤 員工打掃房間驚見「遺體躺床底」

家族旅行不只可以維繫感情、留下美好回憶，過程中還可以讓人感到放鬆與開心。不過，據外媒「DailyMail」報導，美國一名18歲的女高中生與家人一起參加郵輪行，在旅程中竟不明原因身亡，遺體被發現時更詭異的包著毯子，讓家人難以接受。

報導指出，18歲的安娜（Anna Kepner）和家人一同報名了為期六天的豪華郵輪行，然而旅程開始沒多久，安娜便感到不舒服，於是自行返回船艙。隔天，當她的父親與繼母召集家人們吃早餐時，安娜卻遲遲未現身。

於是安娜的家人開始在郵輪上搜尋她的身影，最終是由一名郵輪員工在打掃房間時，意外發現安娜的遺體。報導稱，安娜莫名的被塞在床底下，並裹在毯子內，身上還蓋著救生衣。安娜的父親心碎坦言，調查人員目前未向他透露任何資訊，自己完全不知道偵查內容，「我不清楚發生了什麼事，我只能靜靜地等待答案」。

報導透露，就讀高三的安娜即將畢業，並擔任校內的啦啦隊隊長，個性活潑開朗，並立志當上警察以保護家人、朋友。好友們在得知安娜的死訊後，紛紛在她的座位留下鮮花與悼念卡片，校方則發文懷念「安娜是一位陽光、善良的年輕女性，她的存在為課堂帶來了溫暖和活力」。

事實上安娜在六個月前曾在同艘郵輪享受旅行，不久前，還發布貼文並配上影片開心喊「我想再去」。報導指出，許多網友對安娜過世的細節感到訝異，並認為事情不單純，陰謀論不斷瘋傳，對此安娜爸爸直言「我不敢再看電視、網路，我們的生活已經被徹底顛覆了」。郵輪公司則發布聲明稱，「正在與當事者的家人聯絡，將配合聯邦調查局的調查」。

報導稱，安娜參加的是「嘉年華郵輪旅」，該郵輪可容納4700名乘客，整艘船價值8億美元（約新台幣249億元）。