愛情長跑逾十年 日女揭富尪「真實身分」崩潰…悲慘身世曝光

日本一名曾在20多歲拿下地方選美「雙冠王」的美女網紅，帳號名為「40歲的離婚女子」，外型亮眼、看似人生順遂，然而背後卻藏著長年家暴式羞辱、校園霸凌、摯愛17年的初戀婚姻在今年2月突然崩毀等一連串傷痕。

據日媒「Infoseek」報導，該名女網紅出生於埼玉縣，自小生活在父親的精神壓迫之下。小學時父親曾當面羞辱：「妳這麼胖又醜又笨，以後要怎麼活？」不僅長期貶低她，也包括母親，全家人都活在父親主導的階級觀與怒氣之中。

升上小學高年級後，她的體型成為同儕霸凌目標，同學嘲笑她「像山地大猩猩」，之後雖然靠過度節食變得纖瘦，卻因此引發嚴重飲食失調。報導稱，為了父親重視的「學歷」，女子選擇考入東京知名的女子中學，並成功進入成績優異的高中選拔班，她卻因睡眠問題、精神壓力，默默遭受同儕的排擠，甚至被當成「不存在的同學」。

家庭與學校都沒有容身之處時，她開始在網路上匿名寫下心事，意外結識一位年長10歲的男子。兩人交往超過15年，終於在她35歲時結婚。然而，她坦言自己始終無法真正理解對方，「丈夫的形象對我而言是虛幻的」。

婚後不久，丈夫出現反常行為，原先兩人在女方30歲時已在討論婚事，但對方卻一拖再拖，直到女網紅忍不住詢問，老公才坦言自己的工作遇到問題。另外，交往期間，對方自稱戶頭內有「近1億日圓（約新台幣2070萬元）」，甚至拿照片給她看，但最終導致兩人離婚的原因卻也是「錢」。

女網紅指出，丈夫在兩年前起就完全停止提供生活費，讓她只能靠賣掉自己的物品、向娘家求助度日。後來她因換房補件調資料時，意外發現丈夫其實早有過婚姻，而且有孩子；聲稱比她大10歲，實際上卻大12歲，過去說過的職業也反覆更動，真實身份不明，對方卻一臉無所謂的表示「因為有愧疚，所以才想對妳好」，讓她無法理解並感到恐懼。

今年她與丈夫正式離婚，儘管歷經種種低谷，她在1月通過日本難度極高的專業資格考試，目前正著手準備開業。談到未來，她說自己對人生仍感迷惘，「這麼多年只跟他一個人交往過，也不太了解男性。但也許正因如此，今後更要自己找到新的生活方式。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線