頻遭外國客棄單…日本老字號和菓子店吐心聲 台灣情侶1舉動反成榜樣

聯合新聞網／ 綜合報導
東京一間老字號和菓子店發文透露，店裡的招牌銅鑼燒深受外國遊客喜愛，但近來卻頻頻遇到「訂了卻不來拿」的無故取消。示意圖／ingimage
東京一間老字號和菓子店發文透露，店裡的招牌銅鑼燒深受外國遊客喜愛，但近來卻頻頻遇到「訂了卻不來拿」的無故取消。示意圖／ingimage

日本東京銀座一間老字號和菓子店「木挽町よしや」，近日在社群平台X（原為Twitter）上發文透露，店裡的招牌銅鑼燒深受外國遊客喜愛，預訂名額每天很快額滿，但近來卻頻頻遇到「訂了卻不來拿」的無故取消。店家表示，因為語言不通也不敢直接拒絕預訂，只能默默承受，讓人相當無奈。

據日媒「朝日電視台」報導，這間和菓子店每天以少量人手手工製作，產量有限，一個訂單被放鳥都會造成負擔。店家透露，外國旅客的無故取消「一周會發生兩、三次」。日前也有客人預訂兩盒、共16個銅鑼燒，結果到打烊都沒來，店方透過電話或LINE催取，不是打不通，就是連已讀都沒有。

由於銅鑼燒賞味期限很短，營業時間結束都沒預訂者來取，就只能選擇報廢；但如果太早轉售，又怕客人真的跑來取貨，讓店家左右為難。「有時候拒絕（現場）客人的次數甚至比真正賣出的還多」，店主無奈說。

雖然困擾不斷，店家仍強調並非所有外國旅客都失約，也曾遇到誤會造成的烏龍。像是一對台灣情侶因語言理解不同，把取貨日聽錯，隔天才帶著寫好現金與道歉紙條上門，真誠表示「因為我溝通不足，造成您的困擾，深感抱歉」。店家最終不但將錢退還，還送上伴手禮，並表示「不是每個人都有惡意」。

面對接連不斷的放鳥潮，「木挽町よしや」正考慮改成預訂時先收款，或增設英文說明牌，希望能減少溝通落差。

對此，臉書粉絲專頁「日本省錢小站」也指出，日本有許多老店因為相信「人性本善」，收到訂單時不一定會先向客人收錢。粉專呼籲，「如果有預約的話一定要去取貨付錢，無法去取的話也一定要電話通知聯絡」，千萬不要糟蹋店家的心意，讓對方失望。

日本 伴手禮 語言 東京
