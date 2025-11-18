12歲就想吃人！「巴黎吸血鬼」自述食人路 出書揭密人肉味道

被媒體稱為「巴黎吸血鬼」的法國食人殺手尼可．克洛克斯（Nico Claux），近日在英國節目「Anything Goes with James English」專訪中，首次驚悚公開其從太平間工作者走向食人與殺人的黑暗過程。

根據「每日郵報」、「太陽報」報導，現年53歲的克洛克斯回憶，他對血腥與撕咬人體的迷戀始於童年，在祖父去世後愈加強烈，之後閱讀了日本食人犯佐川一政的報導，更讓這種好奇心演變為強烈慾望。他坦言：「我開始幻想用牙齒撕咬血肉，這種幻想帶著病態與性癖成分。」

克洛克斯的第一份工作是在巴黎的一間太平間。他表示，當時成為助理並不需專業訓練，只要醫院問「你對這份工作有興趣嗎？」即可上任。他在獨自處理屍體解剖時，發現可輕易取得屍體肌肉，一開始是生食，後來切成小肉條帶回家烹煮。他說：「從停屍間取得少量的屍肉，遠遠無法滿足我對人肉的渴望。」

法國食人殺手尼可．克洛克斯。圖／擷自節目Anything Goes with James English

隨著慾望升級，他將目標轉向活人。他在網路上認識受害者蒂埃里．比索尼耶（Thierry Bissonier）後，因「需要更多人肉」而將其殺害。克洛克斯表示：「他不是為了殺人而殺人，是為了得到肉。」一個多月後，他也因殺人遭警方逮捕，在1997年被判刑12年，但在服刑7年4個月後即獲釋。

他表示，最常被問到的問題是「人肉是什麼味道？」他覺得「人肉吃起來像馬肉」，但強調吸引他的不是味道，而是食人的刺激與快感，「那種感覺前所未有，讓我長時間保持興奮與亢奮。」

據報導，警方在搜索克洛克斯住處還發現血袋、頭骨祭壇、胎兒標本及人體殘片。他甚至曾闖入墓穴竊取遺骸作為收藏。出獄後，他靠偽造文件在多家太平間工作長達13年，直到被揭發。他坦言，很慶幸當時警方逮捕了他，如果未被逮捕，他在第一次殺人事件發生數日後，已開始計劃下一次的謀殺，因「第一次殺人的過程並未完全照著自己的計劃完成」，還曾想過要一個接一個的殺掉停屍間的同事。

目前，克洛克斯透過寫作與蒐集神秘學物品來控制衝動，著作包括《血之福音》及《食人族食譜》。他表示，文字是他抑制內在慾望的方法之一，但坦承：「我仍是30年前的那個人，只是以不同方式表達。」