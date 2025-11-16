快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，這並非為了讓乘客「照鏡子」。示意圖／ingimage
多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，這並非為了讓乘客「照鏡子」。示意圖／ingimage

多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，這並非為了讓乘客「照鏡子」。英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。

Gartec Lifts解釋，鏡子最直接的功能，是幫助乘客掌握車廂內的狀況。透過反射，可以看見其他人的行為，降低遭到偷竊、不當碰觸等風險。此外，在日本等地，鏡子更是無障礙設施的重要一部分，許多輪椅使用者在狹窄電梯內無法轉身，需要倒退進出，鏡子能提供清楚的後方視角，讓他們不必回頭，也能安全移動，避免碰撞意外。

美國《Psychology Today》也分析，電梯雖然是現代生活不可或缺的科技，比起樓梯方便迅速，但密閉狹小、快速移動以及與陌生人共處，都可能讓人感到不安，因此大多電梯都裝設鏡子，以幫助乘客在心理上獲得舒緩。文章也指出，鏡子能減輕幽閉恐懼，反射出的視覺延伸能讓空間看起來不那麼狹窄，降低壓迫感與被困住的不適感。

除此之外，鏡子還有「分心效果」。許多人搭電梯覺得尷尬或無聊，但有鏡子可用來整理儀容、觀察環境或短暫放空，便能分散注意力，讓人覺得「時間過得比較快」，減少電梯旅程的煩躁感。

電梯 風險 偷竊 輪椅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

回家一脫鞋就開火做飯！她靠奇招每周省2千元 網曝1缺點

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

日本旅遊NG行為不要犯！阿部瑪利亞曝4方面潛規則：當心引側目

站起來眼前一黑？ 醫曝最常見兇手是「它」 一堆人忽略

相關新聞

義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片嘲諷，還以「中國人」、「日本人」等詞語戲謔，團員在不知情下對著鏡頭比讚，影片曝光後引發熱議。同團裡有一名網紅表示，導遊事前已向店家說明長輩食量有限並獲同意，沒想到卻遭公開羞辱。

回家一脫鞋就開火做飯！她靠奇招每周省2千元 網曝1缺點

美國物價居高不下，讓許多上班族不得不重新檢視日常開銷。一名27歲的密西根州女子最近在TikTok分享自己的「省錢煮飯流程」，強調只要在下班回家後不立刻轉換成休息模式，就能逼自己進廚房、減少外食支出。她的做法意外引起共鳴，短片迅速暴紅，也掀起兩派網友熱議。

電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，鏡子並非為了讓乘客「照鏡子」。英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。

辱罵台灣遊客小氣惹議 義大利披薩店老闆道歉

義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。店老闆14日晚間貼出道歉影片，他表示要向所有中國人與...

AI融入愛情生活 日女披婚紗嫁自創ChatGPT男友

一名日本32歲女性上班族今年夏天與她在聊天機器人ChatGPT上創建的人工智慧（AI）角色克勞斯交換結婚誓言，儘管日本法...

台人遊義大利遭公審！老闆爆粗口嗆該死 原因竟是「16人只點5份披薩」

各個國家文化、習慣不同，有時若不了解、不能互相體諒，可能造成當地人與外國旅客間的摩擦。近日就有網友發現，義大利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。