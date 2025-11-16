模特兒女友外表完美 1習慣讓他決定分手…網力挺︰再漂亮也沒用
任何人都應該保持個人衛生，而且要有公德心。馬來西亞1名男子在網上表示，其女友擔任模特兒，形容對方外表完美，但有衛生問題，程度達到令人不堪入目，首次約會時登上其私家車時，便直接用刮鬚刀刮腋毛，任由腋毛散落在車內，令原PO啞口無言。之後交往時，原PO聞到女友身上有濃烈香水味，於是詢問為何如斯濃烈，她回答指沒有時間洗澡，所以用香水味掩味。
原PO一度反映自己的不滿，但女友拒絕改善，反指「如果一名男人真的愛我，就應該接受我原本的樣子」，最終令他忍無可忍決定分手。
大量網友支持原PO的決定，「再漂亮也好，個人不乾淨也不合格」、「依靠自己的長相，以為再髒也沒關係」、「希望她找到和她『志趣相投』的男朋友」、「真的好難忍」。
直接在車內刮腋毛
當地媒體於11月報道，該名男子在網上表示，以前曾與1名模特兒交往，對方的容貌和身材都非常完美，但完全不注重個人衛生。首次約會時，女友登上原PO私家車，詢問有否刮鬚刀，原PO立即為她購買，沒料到女友竟手持刮鬚刀，直接在車內刮腋毛，而且沒有撿走腋毛。原PO大感驚訝，只能保持友善，「那時我才意識到，美貌並不一定與禮貌和教養相符」。
無沖涼噴香水掩味
交往1年期間，原PO盡力容忍女友衛生問題，而且善意提醒，但女友總是不肯改善。原PO有次相約女友出去，她早上已經打扮好，但身上散發濃烈香水氣味，達到近乎刺鼻級別，原PO立即詢問對方，女友回答沒有時間洗澡。
雙方為此發生爭執，女友更指「如果1名男人真的愛我，就應該接受我原本的樣子」，最後原PO唯有分手。
許多網友支持原PO，「多漂亮都沒用」、「看到字都覺得髒」、「分手啦，不要勉強自己」。
文章授權轉載自《香港01》
