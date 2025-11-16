快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

模特兒女友外表完美 1習慣讓他決定分手…網力挺︰再漂亮也沒用

香港01／ 撰文／田中貴
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

任何人都應該保持個人衛生，而且要有公德心。馬來西亞1名男子在網上表示，其女友擔任模特兒，形容對方外表完美，但有衛生問題，程度達到令人不堪入目，首次約會時登上其私家車時，便直接用刮鬚刀刮腋毛，任由腋毛散落在車內，令原PO啞口無言。之後交往時，原PO聞到女友身上有濃烈香水味，於是詢問為何如斯濃烈，她回答指沒有時間洗澡，所以用香水味掩味。

原PO一度反映自己的不滿，但女友拒絕改善，反指「如果一名男人真的愛我，就應該接受我原本的樣子」，最終令他忍無可忍決定分手。

大量網友支持原PO的決定，「再漂亮也好，個人不乾淨也不合格」、「依靠自己的長相，以為再髒也沒關係」、「希望她找到和她『志趣相投』的男朋友」、「真的好難忍」。

直接在車內刮腋毛

當地媒體於11月報道，該名男子在網上表示，以前曾與1名模特兒交往，對方的容貌和身材都非常完美，但完全不注重個人衛生。首次約會時，女友登上原PO私家車，詢問有否刮鬚刀，原PO立即為她購買，沒料到女友竟手持刮鬚刀，直接在車內刮腋毛，而且沒有撿走腋毛。原PO大感驚訝，只能保持友善，「那時我才意識到，美貌並不一定與禮貌和教養相符」。

無沖涼噴香水掩味

交往1年期間，原PO盡力容忍女友衛生問題，而且善意提醒，但女友總是不肯改善。原PO有次相約女友出去，她早上已經打扮好，但身上散發濃烈香水氣味，達到近乎刺鼻級別，原PO立即詢問對方，女友回答沒有時間洗澡。

雙方為此發生爭執，女友更指「如果1名男人真的愛我，就應該接受我原本的樣子」，最後原PO唯有分手。

許多網友支持原PO，「多漂亮都沒用」、「看到字都覺得髒」、「分手啦，不要勉強自己」。

延伸閱讀：

生B後拒性交！忠心男呻女友性慾低　驚揭她這樣解決性需要更崩潰

獨居女激光脫毛後浴缸驚現攣毛　咁解釋惹男友起疑　網民︰帽事嘅

文章授權轉載自《香港01》

模特兒 香水 馬來西亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

胡釋安聲明掀熱議！稱不知粿粿婚外情、已向范姜致歉　網讚：最佳道歉範本

涉謝侑芯猝死命案 黃明志自由了！暴瘦露面 15年女友全程守候

男偶像法院認證恐怖情人！前女友分手被威脅　法官下令禁100公尺接近

相關新聞

義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片嘲諷，還以「中國人」、「日本人」等詞語戲謔，團員在不知情下對著鏡頭比讚，影片曝光後引發熱議。同團裡有一名網紅表示，導遊事前已向店家說明長輩食量有限並獲同意，沒想到卻遭公開羞辱。

回家一脫鞋就開火做飯！她靠奇招每周省2千元 網曝1缺點

美國物價居高不下，讓許多上班族不得不重新檢視日常開銷。一名27歲的密西根州女子最近在TikTok分享自己的「省錢煮飯流程」，強調只要在下班回家後不立刻轉換成休息模式，就能逼自己進廚房、減少外食支出。她的做法意外引起共鳴，短片迅速暴紅，也掀起兩派網友熱議。

電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，鏡子並非為了讓乘客「照鏡子」。英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。

模特兒女友外表完美 1習慣讓他決定分手…網力挺︰再漂亮也沒用

任何人都應該保持個人衛生，而且要有公德心。馬來西亞1名男子在網上表示，其女友擔任模特兒，形容對方外表完美，但有衛生問題，程度達到令人不堪入目，首次約會時登上其私家車時，便直接用刮鬚刀刮腋毛，任由腋毛散落在車內，令原PO啞口無言。之後交往時，原PO聞到女友身上有濃烈香水味，於是詢問為何如斯濃烈，她回答指沒有時間洗澡，所以用香水味掩味。

辱罵台灣遊客小氣惹議 義大利披薩店老闆道歉

義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。店老闆14日晚間貼出道歉影片，他表示要向所有中國人與...

AI融入愛情生活 日女披婚紗嫁自創ChatGPT男友

一名日本32歲女性上班族今年夏天與她在聊天機器人ChatGPT上創建的人工智慧（AI）角色克勞斯交換結婚誓言，儘管日本法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。