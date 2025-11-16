回家一脫鞋就開火做飯！她靠奇招每周省2千元 網曝1缺點

美國物價居高不下，讓許多上班族不得不重新檢視日常開銷。一名27歲的密西根州女子最近在TikTok分享自己的「省錢煮飯流程」，強調只要在下班回家後不立刻轉換成休息模式，就能逼自己進廚房、減少外食支出。她的做法意外引起共鳴，短片迅速暴紅，也掀起兩派網友熱議。

《福斯新聞》報導，這名女子艾禮（Saadiq Ali）在10月下旬上傳短片，透露自己遵循母親的習慣，回到家時，先不要急著換下上班的衣服或脫掉識別證，而是維持「上班狀態」直接開火做晚餐。她在影片中穿著格子外套、肩背包包，鞋子剛脫下就站在料理台前處理馬鈴薯，整個過程不到15秒。

艾禮受訪表示，她從10月初開始這樣做，到了月底發現外出用餐的次數明顯下降，「外帶一份餐點可能要6到20美元（約台幣180元到610元），但我制定一周菜單、每周一次採買，至少能省下60美元（約新台幣2,000元）。」她還笑稱，順便減少攝取熱量，因為自己煮比較不會亂吃。

她認為，穿著工作服進廚房會讓大腦維持工作動能，好像在提醒自己「事情還沒結束」。等到晚餐完成、廚房清潔結束後，才可以心安理得換上居家服真正開始休息。《福斯新聞》也指出，這種做法可能與心理學中的「動能偏誤」有關，人一旦停下來，就更難重新啟動。

沒想到這支影片迅速竄紅，讓艾禮相當意外，甚至還收到廠商贈送的氣炸鍋。有網友大讚這招簡單又有效，「只要我一坐到沙發，今天就結束了」、「我5分鐘就會開始點外帶」。

但也有人提出不同意見，尤其通勤族或從事醫療業者認為不實用，「在紐約坐地鐵回家一定得先換衣服」、「當護理師根本不可能穿著制服煮飯，第一件事一定是洗澡、把細菌都沖掉。」不同生活型態也讓這項「省錢心法」呈現兩極反應。