回家一脫鞋就開火做飯！她靠奇招每周省2千元 網曝1缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名27歲的密西根州女子最近在TikTok分享自己的「省錢煮飯流程」，強調只要在下班回家後不立刻轉換成休息模式，就能逼自己進廚房、減少外食支出。圖／ingimage
美國物價居高不下，讓許多上班族不得不重新檢視日常開銷。一名27歲的密西根州女子最近在TikTok分享自己的「省錢煮飯流程」，強調只要在下班回家後不立刻轉換成休息模式，就能逼自己進廚房、減少外食支出。她的做法意外引起共鳴，短片迅速暴紅，也掀起兩派網友熱議。

福斯新聞》報導，這名女子艾禮（Saadiq Ali）在10月下旬上傳短片，透露自己遵循母親的習慣，回到家時，先不要急著換下上班的衣服或脫掉識別證，而是維持「上班狀態」直接開火做晚餐。她在影片中穿著格子外套、肩背包包，鞋子剛脫下就站在料理台前處理馬鈴薯，整個過程不到15秒。

艾禮受訪表示，她從10月初開始這樣做，到了月底發現外出用餐的次數明顯下降，「外帶一份餐點可能要6到20美元（約台幣180元到610元），但我制定一周菜單、每周一次採買，至少能省下60美元（約新台幣2,000元）。」她還笑稱，順便減少攝取熱量，因為自己煮比較不會亂吃。

她認為，穿著工作服進廚房會讓大腦維持工作動能，好像在提醒自己「事情還沒結束」。等到晚餐完成、廚房清潔結束後，才可以心安理得換上居家服真正開始休息。《福斯新聞》也指出，這種做法可能與心理學中的「動能偏誤」有關，人一旦停下來，就更難重新啟動。

沒想到這支影片迅速竄紅，讓艾禮相當意外，甚至還收到廠商贈送的氣炸鍋。有網友大讚這招簡單又有效，「只要我一坐到沙發，今天就結束了」、「我5分鐘就會開始點外帶」。

但也有人提出不同意見，尤其通勤族或從事醫療業者認為不實用，「在紐約坐地鐵回家一定得先換衣服」、「當護理師根本不可能穿著制服煮飯，第一件事一定是洗澡、把細菌都沖掉。」不同生活型態也讓這項「省錢心法」呈現兩極反應。

廚房 福斯 料理 TikTok 外食 省錢
相關新聞

義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片嘲諷，還以「中國人」、「日本人」等詞語戲謔，團員在不知情下對著鏡頭比讚，影片曝光後引發熱議。同團裡有一名網紅表示，導遊事前已向店家說明長輩食量有限並獲同意，沒想到卻遭公開羞辱。

回家一脫鞋就開火做飯！她靠奇招每周省2千元 網曝1缺點

美國物價居高不下，讓許多上班族不得不重新檢視日常開銷。一名27歲的密西根州女子最近在TikTok分享自己的「省錢煮飯流程」，強調只要在下班回家後不立刻轉換成休息模式，就能逼自己進廚房、減少外食支出。她的做法意外引起共鳴，短片迅速暴紅，也掀起兩派網友熱議。

電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

多數人走進電梯看到鏡子，第一反應往往是順手整理儀容，但事實上，鏡子並非為了讓乘客「照鏡子」。英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用十分關鍵，從安全、無障礙到舒緩焦慮，都是設計者刻意安排的巧思。

辱罵台灣遊客小氣惹議 義大利披薩店老闆道歉

義大利一家披薩店老闆近日在網路貼影片辱罵台灣遊客點菜小氣，遭網友灌爆負評。店老闆14日晚間貼出道歉影片，他表示要向所有中國人與...

AI融入愛情生活 日女披婚紗嫁自創ChatGPT男友

一名日本32歲女性上班族今年夏天與她在聊天機器人ChatGPT上創建的人工智慧（AI）角色克勞斯交換結婚誓言，儘管日本法...

台人遊義大利遭公審！老闆爆粗口嗆該死 原因竟是「16人只點5份披薩」

各個國家文化、習慣不同，有時若不了解、不能互相體諒，可能造成當地人與外國旅客間的摩擦。近日就有網友發現，義大利...

