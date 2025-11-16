義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
義式披薩多為大尺寸薄餅，食量較小的長輩一次吃完並不容易。示意圖／ingimage

台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片嘲諷，還以「中國人」、「日本人」等詞語戲謔，團員在不知情下對著鏡頭比讚，影片曝光後引發熱議。同團裡有一名網紅表示，導遊事前已向店家說明長輩食量有限並獲同意，沒想到卻遭公開羞辱。

網紅阿嬌哥在臉書粉專「阿嬌哥的享樂生活」發文表示，當天旅行團因為交通受阻，抵達飯店已接近晚間八點，年長團員因時差與身體因素食慾不佳。導遊在點餐前再三向店家確認，可否以較少的份量用餐，店家也點頭同意。最終一行13人點了5份披薩與多杯飲品。

據描述，老闆全程面帶微笑、以義大利語與團員互動，大家原以為只是熱情的餐廳文化。直到隔天接到大量訊息，才知道老闆把整段過程拍成影片上傳IG，並在鏡頭前辱罵團員，讓團員得知後相當錯愕。

阿嬌哥另外提到，事發前同團較年輕的旅客先上網搜尋，才發現該披薩店「負評」不少，因此選擇步行到較遠、評價更好的餐廳，各自點餐加上一杯酒，當地店家不僅態度友善，還招待甜點。她特別放上自己與傳統義大利披薩的合照，笑稱：「首次跟團就遇到這樣的狀況實在很難忘。」

貼文曝光後，不少網友留言表達不滿，認為老闆一邊微笑、一邊直播羞辱客人十分惡劣，指出「店家若不接受少量點餐，應該當場說清楚，而不是事後嘲笑」。也有網友透露，義大利披薩尺寸較大，長輩吃不完其實很正常，「吃多少點多少」是台灣人珍惜食物的習慣，不該因此遭羞辱。

另一派則提醒台灣人不要「動不動就檢討自己」，文化差異不是店家可以公開攻擊的理由，「換作某國旅客來台灣被這樣對待，一定罵爆店家」。網友感嘆，出國用餐前多查評價、了解當地習慣固然重要，但「互相尊重」才是最基本的待客原則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

義大利 披薩 旅行團 餐廳 種族歧視 公審 直播
