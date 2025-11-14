快訊

台人遊義大利遭公審！老闆爆粗口嗆該死 原因竟是「16人只點5份披薩」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖／ingimage
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖／ingimage

各個國家文化、習慣不同，有時若不了解、不能互相體諒，可能造成當地人與外國旅客間的摩擦。近日就有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。

一名Dcard網友透露，義大利某間披薩店老闆因為不滿16位台灣遊客「只點5份披薩」，直接拿起手機錄影，大聲地以義大利語嘲諷對方，之後更將影片放在店家IG上公審。影片中，老闆大喊著「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這邊有16個中國大陸人還日本人。來，點了幾個披薩？5個，16個人點了5個披薩！」

隨後老闆更直言「那些該死的大陸人，我來給你們看！你從哪裡來的？」而由於台灣觀光客們不知道被罵，還開心表示自己來自台灣，並對著鏡頭大讚食物好吃。老闆繼續火力全開嗆說「台灣讚喔！16個人吃5個披薩真是精采，太荒謬了！」甚至爆粗口批評台灣遊客不會講英文。

原PO表示，影片裡大多都是叔叔阿姨們，「平均三個中年人吃一份大披薩很過分嗎？」她坦言，餐廳沒訂最低消費的規則，老闆仗著遊客聽不懂義大利語，拍片公審，讓她忍不住為台灣觀光客抱不滿，「（老闆）真的非常沒水準，看到影片覺得很心疼又很生氣」。

貼文底下，許多台灣網友也批評，「1人3片真的差不多耶。奇怪的店家每個地方都有」、「明知是外國人有文化差異，還在那故意嘲諷」、「超噁，假裝熱情的拍他們，其實是一直講嘲諷的話，最後還罵髒話有夠沒水準」、「文化差異不是霸凌人的藉口」。

也有網友指出，「我覺得有文化差異，我在國外跟老外們聚餐，大家都是一人點一個披薩，吃不完就算了」、「我看白人好像真的都一個人點一個披薩」、「習慣問題啊，他們又沒怎麼有分食的文化，大部分都一人一份主餐」。

據了解，該影片發在網路上後，不只引起台灣人不滿，許多當地人也批評老闆的行為。目前該影片已被刪除，但仍有部分網友在店家社群的其他貼文留下負評。

義大利 披薩 公審 觀光客 台灣人 Dcard
