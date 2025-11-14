屋內混亂飄臭味…上班族回老家驚見大批「不速之客」 副業也慘遭殃

家人之間看似微小的價值觀差異，有時卻足以把彼此推得越來越遠。據日媒「日刊SPA」報導，住在東京都的41歲上班族中村裕也（化名）原本與家人關係融洽，如今卻因為哥哥的「貓咪生活」而被迫與老家保持距離。這名哥哥在婚後搬回老家，並開始大量飼養貓，導致原本整潔的房子變得面目全非，也讓一家人的關係徹底出現裂痕。

裕也表示，某次久違回老家時，迎接他的竟是一屋子他從未見過的貓。哥哥智也（化名，45歲）從小深受母親疼愛，成為社會人後依然常在老家度過。數年前哥哥結婚後，因妻子是重度貓派、又無法在租屋處飼養寵物，同樣也喜歡貓咪的哥哥便在沒有與家族充分討論的情況下直接搬回老家，並開始養貓。但真正的問題並不是「養貓」，而是哥哥完全沒有維持家中清潔。

裕也苦笑表示，自己原本並沒有貓過敏，但哥哥的飼養環境太差，竟讓他第一次正式「發病」。家中處處是抓痕和掉毛，家具、地板被破壞，貓砂盆散發惡臭，甚至還時常有貓想從後門逃脫。這樣的環境根本不適合高齡母親居住，而母親因為不好意思對長子多說什麼，最後甚至不太敢走出房間。

更糟的是，裕也的副業也遭殃。他平時在老家房間放置的服裝庫存，回家後竟發現大量商品被貓破壞，損失數十萬日圓（約新台幣2萬元）。哥哥卻僅回嗆：「是你搬出去住，怪誰？」

家庭裂痕並不只在老家內發生。裕也的孩子有嚴重貓過敏，如今一家人完全不能踏入老家。母親雖然想見外孫，但年紀大行動不便，外出一次都很辛苦。某次好不容易約在外面碰面，孩子卻因為母親外套上沾有貓毛而瞬間眼睛腫脹，急忙被送往醫院。

裕也試圖與哥哥溝通，但對方堅持「貓是家人」，拒絕改變任何習慣。他甚至向地方動物管理中心求助，但得到的回應卻是，日本沒有明確限制「個人家庭能養幾隻動物」的法律，只能在明確存在虐待或臭味擾鄰時介入。偏偏這棟老家院子大、臭味不至於飄散到鄰里，因此政府也難以採取強制措施。

目前裕也只能把孩子的健康擺第一，選擇與老家保持距離。他坦言，對哥哥、不懂拒絕哥哥的母親，都仍有放不下的牽掛。「再硬碰硬只會讓關係更糟。雖然難過，但我只能先拉開距離。」