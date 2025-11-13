快訊

波士尼亞戰爭「狩獵之旅」？傳1990年代義觀光客到戰場射殺平民

中央社／ 羅馬12日綜合外電報導
圖為波士尼亞大屠殺遇害者紀念碑。路透
圖為波士尼亞大屠殺遇害者紀念碑。路透

英國廣播公司（BBC）報導，在1990年代初期的波士尼亞戰爭期間，據稱有義大利公民前往波士尼亞與赫塞哥維納參加「狙擊手狩獵之旅」，米蘭檢察署已對此展開調查。

據稱，當時有義大利人與其他國籍人士曾支付高額費用，前往遭圍困的波赫首都塞拉耶佛市（Sarajevo）射殺平民。

這起在米蘭提出的控訴是由記者兼小說家賈瓦茲尼（Ezio Gavazzeni）提出，他描述了一場由「極為富有」且熱愛武器的人參與的「獵殺行動」，他們付錢就是為了從塞拉耶佛周圍山丘的塞爾維亞族陣地，「射殺手無寸鐵的平民」。

部分報導指出，獵殺男性、女性或小孩的收費標準各有不同。

在塞拉耶佛遭到殘酷圍困的4年期間，共有超過1萬1000人喪生。南斯拉夫因戰爭而分崩離析，當時塞拉耶佛遭到塞族部隊包圍，並持續遭受砲轟與狙擊射擊。

多年來，關於外國「人類獵人」的類似指控屢見不鮮，但賈瓦茲尼蒐集的證據，包括一名波士尼亞軍事情報官員的證詞，目前正由義大利反恐檢察官葛比斯（Alessandro Gobbis）審查。指控罪名為謀殺。

這名波士尼亞官員顯然透露，他的波士尼亞同事在1993年底發現所謂的狩獵之旅，之後於1994年初把訊息通報給義大利軍事情報機構西斯米（Sismi）。

他說，西斯米幾個月後才做出回應。他們發現參與「狩獵之旅」的觀光客會從義大利北部邊境城市的里雅斯特（Trieste）搭機，隨後前往塞拉耶佛周圍山區。

義大利安莎通訊社（Ansa）報導，這名官員被告知：「我們已經阻止這件事，今後不會再有更多狩獵之旅。」2到3個月內，這些行程就停止了。

經常撰寫恐怖主義與黑手黨題材的賈瓦茲尼，最早是在30年前讀到關於塞拉耶佛狩獵之旅的消息，當時「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）曾報導此事，但沒有確鑿的證據。

他是在觀看2022年斯洛維尼亞導演祖帕尼奇（MiranZupanic）的紀錄片「塞拉耶佛狩獵」（SarajevoSafari）後，重新關注這個議題。該片指稱，參與殺害行動的人士來自包括美國、俄羅斯及義大利在內的多個國家。

賈瓦茲尼展開進一步調查，於今年2月將調查結果提交檢方，這份文件據稱總計17頁，內含前塞拉耶佛市長卡里契（Benjamina Karic）的報告。

賈瓦茲尼接受義大利「共和報」（La Repubblica）訪問時聲稱，「有很多人」參與這項行動，總數「至少有100人」，其中義大利人為此支付「大筆金錢」，以現今價值計算，最高可達10萬歐元（約新台幣365萬元）。

義大利檢方與警方據稱已鎖定一批證人名單，以設法釐清可能涉案的人士。

然而，曾於1990年代在塞拉耶佛服役的英國軍人告訴BBC，在波士尼亞衝突期間，他們從未聽過所謂的「狙擊手觀光」行為。

他們指出，由於當時設有大量檢查站，任何企圖從第3國引進付錢在塞拉耶佛射殺平民的人，「在後勤上都是難以實現的」。

英軍當時曾在塞拉耶佛內部與周圍地區服役，這些地區也有塞族部隊部署，但他們從未發現任何「狙擊手觀光」的跡象，還有一名士兵將外國人付費射殺平民的指控稱為「都市傳說」。

