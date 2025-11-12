課堂上告訴學童「沒有聖誕老人」 蘇格蘭教師被市議會約談

蘇格蘭一名教師在課堂上告訴小學生「聖誕老人不是真的」，讓孩子們童年夢碎，家長紛紛氣炸向學校投訴，連當地市議會都介入展開調查。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen）的格林布雷小學（Greenbrae Primary School）。這名教師在教導「諸聖節」（All Saints' Day）時，孩子們提出許多關於聖徒的問題，話題也自然延伸到聖尼古拉（St Nicholas，也就是聖誕老人的原型）。

當時這名教師直接對這些9到10歲的孩子們說「聖誕老人不是真的」，這樣的言論對還以為聖誕老人會送來禮物的孩子來說，無疑是個巨大打擊。一名五年級學生的母親受訪時表示，孩子聽了以後非常不好受，家長認為學校「毀了聖誕節的魔法」，並希望這名老師能被好好訓話。

亞伯丁市議會發言人出面證實已對此事件展開調查。發言人強調，市議會非常重視聖誕佳節的樂趣與魔法，他們向家長保證，將與學校高層討論，未來在面對類似議題時應該如何回應。

雖然連市議會都跟著介入，部分家長仍非常不滿。有家長向媒體抱怨，聖誕老人是不是真的，根本不是學校該討論的話題，另一名家長則感嘆，孩子們天真的時間那麼短，聖誕節對孩子來說非常特別，為什麼學校要破壞這項體驗。

事實上，這不是英國學校第一次引發「聖誕老人爭議」。去（2024）年，在英國育兒論壇Mumsnet上也有家長發文批評老師，說老師讓七歲的孩子得知聖誕老人不是真的，引發網友討論。