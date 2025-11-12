白衣天使變死神！護理師為圖上夜班清閒 狂打鎮定劑害死10人

德國日前發生一起醫療刑案，一名護理師因為不想照顧病患，竟然對病人注射高劑量的鎮靜劑或止痛藥。這些藥物除了嗎啡（morphine）之外，甚至還有在美國會用於死刑注射的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（midazolam），男子因涉嫌謀殺，被判處無期徒刑，不得假釋。

據ODDITYCENTRAL報導，這名不具名的44歲男子在德國西部伍爾瑟倫（Wuerselen）一家醫院工作。2023年12月至2024年5月期間，他對數十位病患下手，不顧病患多為老年人，直接注射高劑量鎮靜劑或止痛藥。

據了解，男子之所以這麼做，只是因為希望值夜班時可以更輕鬆。他在法庭上面對指控時，也絲毫不掩飾自己的工作倦怠。檢方認為他對病患已經失去同理心和熱情，所以才冷血的做出這種犯行。

不過男子在法庭上辯稱，自己覺得「睡眠是最好的藥物」，之所以為病患注射藥物，只是想讓病患好好睡一覺。他堅稱自己不清楚藥物劑量會致命，聲稱自己是為病人著想。

法院判定，男子至少謀殺十名病患，除了這無辜的十人以外，他還企圖謀殺另外27人。由於他的犯行情節重大，檢方因此判處無期徒刑，必須終身監禁且不得假釋。

咪達唑侖是一種強效鎮靜劑，也是一種肌肉鬆弛劑，由於其危險性高，在某些國家甚至被用來執行死刑。