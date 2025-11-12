快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

15歲少女控訴遭4男綁架！車上性侵凌辱9小時 印警拘22歲貨車司機

香港01／ 撰文：謝茜嘉
印度1名15歲少女控訴遭到4名年輕男子綁架性侵。(示意圖／AI生成)
印度1名15歲少女控訴遭到4名年輕男子綁架性侵。(示意圖／AI生成)

印度發生懷疑輪姦案！當地1名15歲少女控訴遭到4名年輕男子綁架，帶到偏僻地方，下藥後再於車內輪流性侵。少女遭凌辱約9小時後才回到家，並將可怕經歷告知家人。警方接報案件，於事發後5天拘捕1名22歲貨車司機，據悉疑犯與少女於約2個月前結識，一直於網上保持聯繫。

據《印度時報》報道，事發於10月26日晚上7時許，哈里亞納邦的法里達巴德市（Faridabad），受害少女控訴逛完市場後，遭到4名年輕男子綁架。

15歲少女控訴遭4男綁架輪姦

當時家人見少女遲遲未歸，四處尋找不果下報案指少女失蹤。翌日凌晨，少女被送返住所附近，並於凌晨約4時半返抵家中。少女將遭遇的一切告知家人，指出被4男綁架帶到偏僻地方，下藥後再於車內輪流性侵，家人立即報警。

警方拘捕22歲貨車司機　二人兩個月前結識

警方立案調查事件，並查看市場附近的閉路電視畫面以鎖定疑犯，最終於10月31日拘捕1名22歲貨車司機。初步調查顯示，約2個月前，少女與父親曾乘坐被告的貨車，當時被告將自己的電話號碼及Instagram帳號給少女，2人一直於網上聯繫。

警方指出，仍需釐清少女是否被強行帶走，輪流性侵亦尚未得到證實，警方已鎖定另1名年齡介乎18至19歲的疑犯，一旦被拘捕，相信案情會更明朗，而少女身體狀況不佳，暫時無法錄口供。

延伸閱讀：

印傭控星洲人夫僱主性侵！最少4次口交或性交　案情大逆轉她慘了

印度16歲少女芒果園遭5男性侵　威嚇封口　勇敢報警查出疑犯身份

文章授權轉載自《香港01》

性侵 綁架 家人 印度
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

15歲少女控訴遭4男綁架！車上性侵凌辱9小時 印警拘22歲貨車司機

印度發生懷疑輪姦案！當地1名15歲少女控訴遭到4名年輕男子綁架，帶到偏僻地方，下藥後再於車內輪流性侵。少女遭凌辱約9小時後才回到家，並將可怕經歷告知家人。警方接報案件，於事發後5天拘捕1名22歲貨車司機，據悉疑犯與少女於約2個月前結識，一直於網上保持聯繫。

稅金花在這？祕魯議員抬腳接電話 男助理竟坐身旁「幫剪腳指甲」

秘魯議員巴斯克斯（Lucinda Vásquez）在辦公室內讓助理為她剪腳指甲的畫面10月底流出後，再爆出她不時要助理到其家中煮早餐，...

巨無霸南瓜熱潮！1279公斤創紀錄 1顆種子逾千美元落搥

追求更巨大南瓜的熱潮吸引全球南瓜達人，今年新紀錄來到約1279公斤重。去年一顆超級南瓜的種子以逾1000美元落搥；還有一...

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

華盛頓郵報報導，一項最新發表於10月的大型研究指出，每日連續步行15分鐘的健康效果最佳，明顯優於一天中分多次短時間步行。...

長著惡魔般的角！澳洲發現新本土蜜蜂 命名「路西法」由來曝光

澳洲科學家在西澳州珀斯市以東約470公里的金礦區（Goldfields）觀察一種僅生長於布雷默山脈（Bremer Ran...

一封遺書揭日本冷凍庫藏屍案…遭強勢親戚長年控制 死者丈夫被迫家暴

據日媒「MBS NEWS」報導，滋賀縣長濱市一處住宅在今年4月於冷凍庫中發現一具女性遺體，經調查發現屍體已被冰藏四年半。警方循一封遺書破案。大阪堺市的A女與其夫在家中死亡，遺書寫著「長濱市岩瀨浩一郎家中有遺體」循線搜索後於岩瀨家冷凍庫查獲成年女性遺體，確認為野中秀紀（被告，63歲）之妻Mariko（當時53歲）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。