稅金花在這？祕魯議員抬腳接電話 男助理竟坐身旁「幫剪腳指甲」

秘魯議員巴斯克斯（Lucinda Vásquez）在辦公室內讓助理為她剪腳指甲的畫面10月底流出後，再爆出她不時要助理到其家中煮早餐，她遭質疑濫用職權，當地議長稱，此類事件不應發生，提倡有關人士須受懲罰。

在電視節目流出的畫面中，67歲的巴斯克斯坐在梳化上，一邊抬腿一邊打電話，助理在旁為她剪腳指甲，據報影像攝於2024年11月。

該節目又揭露巴斯克斯多次要助理在辦公時間前往其住所，幫忙煮早餐。

事件在當地引發軒然大波，巴斯克斯備受批評，國會議長指「此對國會工作人員來說是一件恥辱的事情。」他指有關人士應受罰，促道德委員會行動。

國會道德委員會於11月3日通過展開調查，根據國會內部規定，調查可能會導致停職最多120天，停職期間不獲發薪。

在風波中，也有巴斯克斯的前助理向當地傳媒指，「我們替她剪腳指甲，是因為這位女議員診斷患有癌症，健康狀況下滑。」

🇵🇪 | Congresista peruana, Lucinda Vásquez, en la polémica luego de divulgarse una foto en la que uno de sus asesores le corta las uñas de los pies en plena oficina del Parlamento. pic.twitter.com/FhBfWRxdn6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 2025年10月27日

文章授權轉載自《香港01》