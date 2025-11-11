快訊

稅金花在這？祕魯議員抬腳接電話 男助理竟坐身旁「幫剪腳指甲」

香港01／ 撰文／成依華
秘魯議員巴斯克斯在辦公室內讓助理為她剪腳指甲的畫面10月底流出後，再爆出她不時要助理到其家中煮早餐，她遭質疑濫用職權。示意圖／ingimage
秘魯議員巴斯克斯在辦公室內讓助理為她剪腳指甲的畫面10月底流出後，再爆出她不時要助理到其家中煮早餐，她遭質疑濫用職權。示意圖／ingimage

秘魯議員巴斯克斯（Lucinda Vásquez）在辦公室內讓助理為她剪腳指甲的畫面10月底流出後，再爆出她不時要助理到其家中煮早餐，她遭質疑濫用職權，當地議長稱，此類事件不應發生，提倡有關人士須受懲罰。

在電視節目流出的畫面中，67歲的巴斯克斯坐在梳化上，一邊抬腿一邊打電話，助理在旁為她剪腳指甲，據報影像攝於2024年11月。

該節目又揭露巴斯克斯多次要助理在辦公時間前往其住所，幫忙煮早餐。

事件在當地引發軒然大波，巴斯克斯備受批評，國會議長指「此對國會工作人員來說是一件恥辱的事情。」他指有關人士應受罰，促道德委員會行動。

國會道德委員會於11月3日通過展開調查，根據國會內部規定，調查可能會導致停職最多120天，停職期間不獲發薪。

在風波中，也有巴斯克斯的前助理向當地傳媒指，「我們替她剪腳指甲，是因為這位女議員診斷患有癌症，健康狀況下滑。」

文章授權轉載自《香港01》

指甲 秘魯 議員
