巨無霸南瓜熱潮！1279公斤創紀錄 1顆種子逾千美元落搥

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
追求更巨大南瓜的熱潮吸引全球南瓜達人，今年新紀錄來到約1279公斤重。去年一顆超級南瓜的種子以逾1000美元落搥；還有一個蒐集5萬筆資料的南瓜家族譜網站被瓜農奉為聖經。 示意圖／美聯社
追求更巨大南瓜的熱潮吸引全球南瓜達人，今年新紀錄來到約1279公斤重。去年一顆超級南瓜的種子以逾1000美元落搥；還有一個蒐集5萬筆資料的南瓜家族譜網站被瓜農奉為聖經。 示意圖／美聯社

追求更巨大南瓜的熱潮吸引全球南瓜達人，今年新紀錄來到約1279公斤重。去年一顆超級南瓜的種子以逾1000美元落搥；還有一個蒐集5萬筆資料的南瓜家族譜網站被瓜農奉為聖經。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，資訊科技工作為業的寇賓（Andy Corbin）15年前開始栽種南瓜。為挑選優良種子，他建置一個資料庫，如今已能追溯數千顆超級大南瓜的家族世系。

南瓜長成龐然大物登場比拚之前，興好此道之士得先到拍賣會上競標具備優良「血統」的種子。寇賓經營專門記錄巨型南瓜家族譜的網站「南瓜狂」（Pumpkin Fanatic），已經成為全球重量級南瓜培育者的必備工具。

2012年首度種出突破1噸重南瓜紀錄的華勒斯（Ron Wallace）說：「這就像繁殖賽馬一樣。」

追求更大南瓜的熱潮讓世界各地比賽氣氛持續升溫。自1993年以來，全球最重南瓜紀錄已被打破21次，今年最新紀錄來到2819磅（約1279公斤）。

贏得比賽通常可以抱回數千美元獎金，但更重要的是能夠成為園藝界風雲人物。巨型南瓜的種子對這項嗜好的重要性而言正在與日俱增、價值也水漲船高。熱衷此道者不惜豪擲數百美元只為一顆種子。

沃爾夫（Andy Wolf）2021年種出重達2365磅重南瓜，去年它的一顆種子以超過1000美元售出。一顆相同來源的種子2023年已先培育出金傑（Travis Gienger）刷新當時紀錄的那顆2749磅重、綽號麥可喬丹（Michael Jordan）的南瓜。

許多老手整個冬天都在煩惱上哪裡挑選超級種子，這時寇賓的「南瓜狂」就派上用場。這個網站已收錄超過5萬筆資料，清楚標示每顆南瓜種子與授粉來源。瓜農還能設計他們自己的夢幻育種組合，再前往拍賣會競標搶手種子。

bigpumpkins.com每年冬季舉辦30至40場拍賣，每場吸引數百人參與。種子由瓜農捐贈，拍賣所得再回饋當地團體提供獎品。

但取得種子只是個開始。南瓜達人必須細心管理育種過程，要進行人工授粉、照顧生長。他們為南瓜根部鋪設加熱纜線、為果實搭建遮陽裝置，還得為陰天設置生長燈。

美國瓜農管理機構大南瓜聯邦（Great Pumpkin Commonwealth）會長托貝克（Cindy Tobeck）說：「對南瓜來說，就像住進小皇宮一樣。」

