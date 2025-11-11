聽新聞
一封遺書揭日本冷凍庫藏屍案…遭強勢親戚長年控制 死者丈夫被迫家暴
據日媒「MBS NEWS」報導，日本滋賀縣長濱市一處住宅，今年4月於冷凍庫中發現一具女性遺體，經調查發現屍體已被冰藏4年半，警方破案的契機是一封遺書。大阪堺市的A女與其夫在家中死亡，遺書寫著「長濱市岩瀨浩一郎家中有遺體」，警方循線搜索後於岩瀨家冷凍庫查獲成年女性遺體，因遺體為凍結狀態無法立刻解剖，一周後才確認身分為野中秀紀（被告，63歲）之妻Mariko（當時53歲）。
涉案者為住戶岩瀨浩一郎（73歲）、其子岩瀨龍彥（49歲）與野中秀紀。令人驚訝的是，岩瀨浩一郎是A女姊姊的前夫，案件牽扯出複雜的親屬控制關係。A女對岩瀨家與野中家長期有強烈影響力。岩瀨龍彥表示，他與父親在心理與經濟上長期受A支配，已逾20年，為供款給A，曾借貸甚至變賣祖產，累積金額接近億，父親的大半年金也交給A使用。野中亦承認，A曾命令他對Mariko施暴，若不從就下令他人動手。
2020年9月，Mariko在岩瀨父子家中死亡（死因不詳）。隨後，三人經討論決定不通報，野中便前往家電賣場購買冷凍櫃，將遺體以塑膠袋包好置入冷凍庫中。期間亦以除臭劑等掩蓋氣味，避免被訪客發現。直到今年4月，A與其夫在堺市死亡並留有遺書，警方才發現藏屍。
大津地方法院10月宣判，三人凍藏遺體且長期棄置的行為，嚴重影響社會對死者應有的敬重。最後野中秀紀判刑1年、緩刑3年，岩瀨浩一郎與龍彥各判10個月、緩刑3年。
