4名女子帶2童吃13000元霸王餐！點牛排美酒落跑 老闆娘自掏腰包公開尋人
英國諾里奇（Norwich）一間牛排餐廳「Cheers Steak House」最近遇到超誇張的「霸王餐」事件！4名女子帶著2個小孩用餐，吃了價值312英鎊（約新台幣13,100元）的牛排、甜點和各種酒水，結果居然分批偷偷落跑，完全沒付錢！
吃得開心卻落跑 老闆娘傻眼還得自己付帳
根據英國媒體報導，事件發生在10月5日傍晚6點多，這4名女子帶著2個孩子到餐廳用餐，沒預約、坐下後吃了兩個多小時，看起來氣氛很好，還不斷點酒——威士忌、百利甜酒、雞尾酒、紅酒、啤酒通通來。
結果餐後她們一個接一個帶著孩子離開，店員起初沒多想，等發現沒結帳時趕緊衝出去大喊「妳們還沒付錢！」但人早就跑光了。
老闆娘心痛：頭幾個月已經很辛苦了
餐廳老闆娘安德莉雅・馬里尼（Andrea Marinho）表示，自己對這種行為超震驚，最後只好自己掏錢幫她們「買單」，直呼，「真的很令人沮喪，我們才開業沒多久，本來就很難撐，結果又遇到這種事，真的太難過了」。
她也氣憤地說，「他們竟然還帶著孩子這樣做，這是在教孩子什麼樣的行為榜樣？」
餐廳報警公開監視器畫面
事後餐廳報警處理，並公開監視器（CCTV）畫面尋人，希望民眾提供線索。警方目前也呼籲知情者出面協助調查。
文章授權轉載自《香港01》
