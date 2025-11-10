經痛不適欲請假！ 大學清潔工遭男主管迫脫衣「拍衛生棉照」自證

印度有大學爆發侮辱女性醜聞。3名清潔工在休假期間，被主管要求返回工作崗位，她們因生理期不適所以提出請假，其中2人不但未獲批假，更被指遲到，以及工作進度緩慢，被質疑以生理期為藉口怠工，遭2名男主管要求脫衣服，並拍攝衛生棉照片以作存證。清潔工因為擔心被開除，只好隱忍配合。

消息曝光後引來師生強烈抗議，涉案主管已即時被停職。涉事大學發出聲明，指致力提供安全、尊重的工作環境，「女性的安全和尊嚴至關重要，任何形式的不當行為都將受到最嚴厲的懲罰」。警方目前以性騷擾、刑事恐嚇、以及意圖侮辱女性尊嚴的行為，對涉事2名主管正式立案展開調查。

綜合印度媒體等報導，哈里亞納邦（Haryana）羅塔克市（Rohtak）的智者達耶難陀大學（Maharshi Dayanand University）共有3名女清潔工提出指控，稱遭到男主管強迫脫衣服，並拍攝衛生棉照片，以「證明正值生理期」，事件引發校內教職員和學生強烈抗議。

清潔工遇生理期不適 休假日仍被主管要求上班

事發於10月26日，當天原屬3名清潔工的休假日，但因為地區首長戈什（Ashim Kumar Ghosh）前往大學視察，她們被2名主管，分別為維諾德（Vinod Kumar）及維騰德（Vitender Kumar）要求返回校內上班。她們當時表示因正值生理期，擔憂工作會受到影響，因而提出請假；其中1人亦獲准放假休息。

提出請假被拒 憂被開除「拍衛生棉照」存證

惟主管並不相信另外2人正值生理期，懷疑她們說謊，所以拒絕批准放假。2人無奈只好返回大學，但主管之後又因不滿她們遲到，及工作進度緩慢，聲稱是受上師桑德爾（Shyam Sundar）命令下，指示清潔工當場脫衣，並要求另1名女清潔工陪同至洗手間，檢查對方是否有使用衛生棉，甚至要求拍照存證。清潔工拒絕後遭到辱罵，甚至並被威脅解僱，她們因擔心被開除只好被迫配合。

引發師生強烈抗議 2男主管被停職

消息曝光後，引來多名女教職員與學生組織發起抗議。事件亦引來印度種姓委員會的代表訪問大學，詳細了解情況並提出了紀律建議。大學教務主任古普塔（Krishnakant Gupta）證實，涉案主管已被即時被停職。

警方依「性騷擾、侮辱女性尊嚴」立案調查

當地警方目前根據《印度正義法典》規定，以包括性騷擾、性侵犯、或使用暴力意圖脫去女性衣物和侮辱女性尊嚴、刑事恐嚇、以及意圖侮辱女性尊嚴的行為，對涉事2名主管正式立案展開調查。

大學發出聲明 強調：女性安全和尊嚴至關重要

涉事大學亦發出聲明表示，絕對不容許在工作場所發生任何不安全事件，重申致力提供安全、尊重的工作環境，「女性的安全和尊嚴至關重要，任何形式的不當行為都將受到最嚴厲的懲罰」。

