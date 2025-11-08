影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）11月6日舉行的股東大會通過行政總裁馬斯克（Elon Musk）未來10年最高可獲8,780億美元（約新台幣27兆元）的薪酬方案，以支持其將這家電動車製造商轉型為人工智慧（AI）和機械人巨頭的願景。獲得巨額薪資承諾的馬斯克當晚在股東大會上，與身邊的由特斯拉開發的人形機械人一同跳舞，還感謝股東支持。

馬斯克在晚會爆發的歡呼聲中向在場人士致意，宣布特斯拉正進入一個「不僅僅是汽車，還有機械人和人工智能（AI）」的新時代，並指向身旁的人形機械人，他隨後與這機械人一同熱舞，搭配現場響起的熱烈音樂，滿面笑容好不興奮。

Tesla’s Optimus robots outperformed their fellow robot, Elon in dancing 😂pic.twitter.com/hLBnvZSPuL — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) 2025年11月6日

特斯拉內部在這項薪酬方案通過前一度產生爭議，不過董事會和表示同意的投資者指出，方案從長遠來看有助於股東，因為馬斯克必須確保特斯拉達成一系列目標才能獲得報酬，包括交付200萬輛電動車，營運100萬輛自動駕駛汽車Robotaxi以及實現高達4,000億美元的核心利潤。此外，特斯拉的股票價值必須同步成長，首先令公司市值從目前的1.5萬億美元，初步增長到2萬億美元，最終達到8.5萬億美元。

根據特斯拉的營運模式，馬斯克不領取任何薪水，但核准的薪酬方案是以股票授予的形式發放的，這將使他在未來10年內獲得多達4.237億股特斯拉股票，他也可能因這此有望成為世界首位萬億美元富豪。

