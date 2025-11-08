快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

香港01／ 撰文：劉耀洋
日本女子山岸美喜是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康的後代、末代征夷大將軍德川慶喜的玄孫。 圖／擷自X「@yamagishimadam」
日本女子山岸美喜是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康的後代、末代征夷大將軍德川慶喜的玄孫。 圖／擷自X「@yamagishimadam」

日本女子山岸美喜是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康的後代、末代征夷大將軍德川慶喜的玄孫。她前年接任德川慶喜家第5代當主，並於上月正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」。她此前在社交媒體宣布相關消息時，不少網友笑稱她長得很像其祖先。她11月1日再在社交媒體發文自嘲，上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。

日本媒體《日刊》1日報導，山岸美喜10月27日在社交媒體X發文表示，她數日前正式成為德川慶喜家族宗教儀式的繼承人，並將推動德川慶喜家的墓地整理工作。

一眾網友卻把重點放在山岸美喜的樣貌上，稱她與德川家族的祖先非常相似。有網友留言稱「她的臉長得真像德川家康，能感受到他的血統」、「她的耳朵和德川家康畫像（所描繪）一模一樣」。

山岸美喜後來於1日再於X發文，上傳一張德川家康的畫像、德川慶喜的照片以及一張自己的照片，並開玩笑地自嘲道：「我經常被說長得像我的祖先……我肯定以後會當爺爺，而不是奶奶，也許我出生成錯的性別了。」

山岸美喜數日後又再在社交網站上傳30年前的舊照，稱自己年輕時比較像是德川慶喜，隨着年齡增長反而更接近德川家康的模樣。

她的貼文引起一眾網友的熱議，吸引大批網友點擊「朝聖」，其中最多人留意的貼文獲約15萬個讚、接近1萬人轉發。

延伸閱讀：

日本原始人撞樣大賽！10强陣容像家人 冠軍似1800年前祖先轉世

日本熊害…熊出沒民眾草木皆兵 宮城警方接報後只發現肥貓一隻

文章授權轉載自《香港01》

祖先 日本 繼承人

延伸閱讀

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

日本婆媽超愛用！瓦斯爐下方藏「神秘抽屜」：一機兩用超方便

前AV女優父子通吃！先和情夫生2孩後嫁他兒 婚後疑斬首公公

相關新聞

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

日本女子山岸美喜是江戶幕府時代初代征夷大將軍德川家康的後代、末代征夷大將軍德川慶喜的玄孫。她前年接任德川慶喜家第5代當主，並於上月正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」。她此前在社交媒體宣布相關消息時，不少網友笑稱她長得很像其祖先。她11月1日再在社交媒體發文自嘲，上傳多張自己與祖先的對比照，吸引大批網友點擊「朝聖」。

日本婆媽超愛用！瓦斯爐下方藏「神秘抽屜」：一機兩用超方便

你知道日本瓦斯爐下面有個「神秘抽屜」嗎？旅遊部落客「風塵萬里旅人手札」分享，日本瓦斯爐下方的抽屜，是專門用來烤魚的「烤魚爐」（魚焼きグリル），烤出來的魚外酥內嫩，相當好吃，這項設計幾乎在日本家庭中隨處可見。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

德國護理師為「減輕工作」毒殺10名病患 檢調開棺驗屍尋找潛在受害者

德國法院11月5日判處一名涉嫌謀殺的臨終關懷護士終身監禁，該男子為減輕自己夜班的工作量，給以老年人為主的病人注射過量止痛藥或鎮靜劑，導致10名病人死亡，並企圖謀殺另外27名病人。

買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

一夜致富是許多人的夢想，日前法國一名老翁在自家花園造泳池時，竟驚喜挖出價值70萬歐...

美43歲女和女兒14歲男伴發生關係還生子 將面臨多項重罪

美國伊利諾州（Illinois）傳出一起誇張的性侵案。一名43歲女子和女兒才14歲的約會對象發生性關係，甚至還生下對方的孩子，事件曝光後女子面臨多項重罪，恐怕得入監服刑好一陣子。

影／女兒便當屢被偷吃 英國媽媽祭出「紅手」奇招逮到小偷

英國一名媽媽為女兒準備愛心午餐，但是每天帶回來的便當盒剩菜卻和自己做的菜色不同。在詢問之下才發現學校有小偷，總是偷吃女兒的午餐，為了幫女兒抓到偷吃賊，她也想出奇招來應對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。