日本婆媽超愛用！瓦斯爐下方藏「神秘抽屜」：一機兩用超方便

你知道日本瓦斯爐下面有個「神秘抽屜」嗎？旅遊部落客「風塵萬里旅人手札」分享，日本瓦斯爐下方的抽屜，是專門用來烤魚的「烤魚爐」（魚焼きグリル），烤出來的魚外酥內嫩，相當好吃，這項設計幾乎在日本家庭中隨處可見。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

部落客「風塵萬里旅人手札」表示，許多剛搬到日本的人，第一次看到瓦斯爐下方的抽屜，都以為是放鍋蓋的地方，打開後才發現內有玄機，因為日本人非常喜歡吃烤魚，利用烤魚爐才能烤出「外酥內嫩」的口感。在台灣，這樣的設計也被稱為「爐連烤」，指瓦斯爐結合烤箱功能，一機兩用相當方便。

「風塵萬里旅人手札」進一步指出，日本人超愛吃烤魚，從早餐到宵夜都可能出現「鹽烤鯖魚」或「秋刀魚」，因烤魚爐火力集中、升溫快，不用預熱幾分鐘就能烤得外酥內嫩、香氣逼人。除了烤魚之外，還可以烤吐司、麻糬、雞腿，甚至回烤炸物，效果比微波爐還好。不過烤完一定要清理油盤，不然下次使用會有滿屋的「魚香」。

貼文一出後，有不少內行網友分享缺點，回應「空間超級小超級難清的，最後還是乖乖用烤箱還比較好清，不可能不用清，烤東西一定會有油煙」、「滿方便，但要清潔去油去味道也是不容易，不馬上清潔整個烤爐內會殘留味道，所以我入住新家2年多都不敢用」、「油會不會往上噴啊，感覺上方不好擦拭」。