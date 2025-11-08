快訊

新版退休金試算 勞工做1動作可讓金額放大1倍

黃仁勳：台積電是我的家！現身運動會稱「一家人一起長大」

王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳！名嘴大膽公開比對：衛浴設備相同

德國護理師為「減輕工作」毒殺10名病患 檢調開棺驗屍尋找潛在受害者

香港01／ 撰文／張涵語
德國一名護理師為減輕工作，對病患注射過量止痛藥或鎮靜劑致死。示意圖／Ingimage
德國一名護理師為減輕工作，對病患注射過量止痛藥或鎮靜劑致死。示意圖／Ingimage

德國法院11月5日判處一名涉嫌謀殺的臨終關懷護理師終身監禁，該男子為減輕自己夜班的工作量，給以老年人為主的病人注射過量止痛藥或鎮靜劑，導致10名病人死亡，並企圖謀殺另外27名病人。

據英國廣播公司（BBC）報導，這些罪行發生在2023年12月至2024年5月期間，地點位於德國西部維爾瑟倫（Wuerselen）的一家醫院。

檢察官向法院表示，該名男護理師對需要更高照護水平的病人會表現出「煩躁」且缺乏同理心，並指控他的行為如同「主宰生死」。

15年是德國終身監禁的最低刑期。法庭在宣布刑期時表示，該男子的罪行性質極為嚴重，因此該護理師在服刑15年後幾乎沒有獲釋的可能。檢察官亦稱，他們正在進行開棺驗屍，以確定其他潛在受害者，這或會導致該男子再次受審。

據德國媒體報導，調查人員亦正在調查該護理師職業生涯中的其他幾宗可疑事件。此前德國也曾發生相似事件，在德國戰後歷史上最嚴重的連環殺人案中，一名前護理師因謀殺85名病人於2019年被判處終身監禁。

延伸閱讀：

紐約華裔醫生迷姦、性侵8名女性兼拍片 承認7項罪名判囚24年

英國六旬婦攜兒女組家族販毒集團 8涉案成員總計遭判囚逾106年

文章授權轉載自《香港01》

殺人 護理師 病人 老年人 死亡

相關新聞

德國護理師為「減輕工作」毒殺10名病患 檢調開棺驗屍尋找潛在受害者

德國法院11月5日判處一名涉嫌謀殺的臨終關懷護士終身監禁，該男子為減輕自己夜班的工作量，給以老年人為主的病人注射過量止痛藥或鎮靜劑，導致10名病人死亡，並企圖謀殺另外27名病人。

買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

一夜致富是許多人的夢想，日前法國一名老翁在自家花園造泳池時，竟驚喜挖出價值70萬歐...

美43歲女和女兒14歲男伴發生關係還生子 將面臨多項重罪

美國伊利諾州（Illinois）傳出一起誇張的性侵案。一名43歲女子和女兒才14歲的約會對象發生性關係，甚至還生下對方的孩子，事件曝光後女子面臨多項重罪，恐怕得入監服刑好一陣子。

影／女兒便當屢被偷吃 英國媽媽祭出「紅手」奇招逮到小偷

英國一名媽媽為女兒準備愛心午餐，但是每天帶回來的便當盒剩菜卻和自己做的菜色不同。在詢問之下才發現學校有小偷，總是偷吃女兒的午餐，為了幫女兒抓到偷吃賊，她也想出奇招來應對。

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

台灣人愛赴日旅遊，東京迪士尼始終是清單上的必訪樂園。不過近日，這座被視為夢想與童心象徵的地方，卻因...

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

美國德州發生一起「怪盜案」。一名嫌犯在14個城市，多達23家連鎖商店行竊，但偷的卻都是樂高，再將其變賣營利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。