買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

一夜致富是許多人的夢想，日前法國一名老翁在自家花園造泳池時，竟驚喜挖出價值70萬歐元（約新台幣2500萬元）的金條與金幣。由於該物品非考古珍寶，因此老翁將可以保留黃金所有權，讓他感到非常開心。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名68歲的幸運兒在買下房子後一年，決定在花園內建造一座泳池，沒想到才剛開始動工，就挖出「5條金條與數袋金幣」。這場意外的發現，嚇得男子趕緊通報當局，據了解，若經相關單位鑑定「寶藏」具有考古價值，國家則可以將其收歸國有。

報導指出，後來該批黃金被認為僅有約15至20年歷史，此外由於黃金上都有專屬的編號，可以確定其並非竊盜所得，再加上前屋主已過世，因此老翁可保留黃金所有權。

外媒「Le Progrès」透露，這名幸運的屋主在事後表示希望匿名，因此他的身分至今尚未被公布。