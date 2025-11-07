美43歲女和女兒14歲男伴發生關係還生子 將面臨多項重罪

美國伊利諾州（Illinois）傳出一起誇張的性侵案。一名43歲女子和女兒才14歲的約會對象發生性關係，甚至還生下對方的孩子，事件曝光後女子面臨多項重罪，恐怕得入監服刑好一陣子。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲女子波爾斯頓（Robyn Polston）在2025年一月生下孩子，不久後華盛頓警察局（Washington Police Department）接獲投訴並展開調查。

警方調閱寶寶的出生證明，發現孩子的姓名與一名青少年的中間名和姓氏相符，於是更深入追查。令警方驚訝的是，深入調查後警方發現少年是波爾斯頓女兒國中舞會的男伴，波爾斯頓是舞會的監護人，卻利用自身職責對少年伸出魔爪。

2023年5月舉辦舞會時，兩人開始有互動。剛開始波爾斯頓還向警方撒謊，說寶寶的父親是一名「二十多歲、名叫布萊恩（Brian）」的男子。她辯稱生下孩子後兩人就失去聯繫，但警方越是深入追查就發現越多驚人內幕。

手機紀錄顯示，波爾斯頓與這名少年互傳大量淫穢圖片和影片。兩人為了隱藏身份，還刻意使用拋棄式號碼，用假名聯繫對方。當地媒體報導，少年是在波爾斯頓的脅迫下掩蓋真相，警方經過DNA鑑定，證實新生的寶寶真的就是14歲少年的孩子。

波爾斯頓已於11月3日遭到逮捕。她被控犯下兩項與13歲至17歲受害者相關的刑事性侵罪，以及兩項持有兒童色情物品罪。在案件審理期間，波爾斯頓將被羈押且不得保釋。