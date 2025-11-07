快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

美43歲女和女兒14歲男伴發生關係還生子 將面臨多項重罪

聯合新聞網／ 綜合報導
43歲女子波爾斯頓性侵14歲少年並生下寶寶。示意圖，非當事人。圖／ingimage
43歲女子波爾斯頓性侵14歲少年並生下寶寶。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國伊利諾州（Illinois）傳出一起誇張的性侵案。一名43歲女子和女兒才14歲的約會對象發生性關係，甚至還生下對方的孩子，事件曝光後女子面臨多項重罪，恐怕得入監服刑好一陣子。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲女子波爾斯頓（Robyn Polston）在2025年一月生下孩子，不久後華盛頓警察局（Washington Police Department）接獲投訴並展開調查。

警方調閱寶寶的出生證明，發現孩子的姓名與一名青少年的中間名和姓氏相符，於是更深入追查。令警方驚訝的是，深入調查後警方發現少年是波爾斯頓女兒國中舞會的男伴，波爾斯頓是舞會的監護人，卻利用自身職責對少年伸出魔爪。

2023年5月舉辦舞會時，兩人開始有互動。剛開始波爾斯頓還向警方撒謊，說寶寶的父親是一名「二十多歲、名叫布萊恩（Brian）」的男子。她辯稱生下孩子後兩人就失去聯繫，但警方越是深入追查就發現越多驚人內幕。

手機紀錄顯示，波爾斯頓與這名少年互傳大量淫穢圖片和影片。兩人為了隱藏身份，還刻意使用拋棄式號碼，用假名聯繫對方。當地媒體報導，少年是在波爾斯頓的脅迫下掩蓋真相，警方經過DNA鑑定，證實新生的寶寶真的就是14歲少年的孩子。

波爾斯頓已於11月3日遭到逮捕。她被控犯下兩項與13歲至17歲受害者相關的刑事性侵罪，以及兩項持有兒童色情物品罪。在案件審理期間，波爾斯頓將被羈押且不得保釋。

性侵 美國

延伸閱讀

兩人加起來216歲 世上最長壽夫妻分享健康和婚姻秘訣

可跟澱粉說再見？ 研究揭露「生酮飲食」不只瘦身還能抗憂鬱

走廊上撞一下惹殺機 佛州15歲青少年校外「輸贏」槍殺同學

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

相關新聞

買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

一夜致富是許多人的夢想，日前法國一名老翁在自家花園造泳池時，竟驚喜挖出價值70萬歐...

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

台灣人愛赴日旅遊，東京迪士尼始終是清單上的必訪樂園。不過近日，這座被視為夢想與童心象徵的地方，卻因...

美43歲女和女兒14歲男伴發生關係還生子 將面臨多項重罪

美國伊利諾州（Illinois）傳出一起誇張的性侵案。一名43歲女子和女兒才14歲的約會對象發生性關係，甚至還生下對方的孩子，事件曝光後女子面臨多項重罪，恐怕得入監服刑好一陣子。

影／女兒便當屢被偷吃 英國媽媽祭出「紅手」奇招逮到小偷

英國一名媽媽為女兒準備愛心午餐，但是每天帶回來的便當盒剩菜卻和自己做的菜色不同。在詢問之下才發現學校有小偷，總是偷吃女兒的午餐，為了幫女兒抓到偷吃賊，她也想出奇招來應對。

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

美國德州發生一起「怪盜案」。一名嫌犯在14個城市，多達23家連鎖商店行竊，但偷的卻都是樂高，再將其變賣營利。

兩人加起來216歲 世上最長壽夫妻分享健康和婚姻秘訣

紐約一對從二戰時期相識、相戀的百歲夫婦，近日獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為「世上最長壽夫妻」。兩人加起來共216歲又132天，結縭超過83年。他們也在受訪時分享維持愛情與長壽的秘訣，並表示是「愛對方」讓自己長壽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。