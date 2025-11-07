影／女兒便當屢被偷吃 英國媽媽祭出「紅手」奇招逮到小偷

英國一名媽媽為女兒準備愛心午餐，但是每天帶回來的便當盒剩菜卻和自己做的菜色不同。在詢問之下才發現學校有小偷，總是偷吃女兒的午餐，為了幫女兒抓到偷吃賊，她也想出奇招來應對。

據《太陽報》（The Sun）報導，這個聰明的媽媽叫克莉絲（Chrissy），女兒最近告訴她，說帶去學校的午餐好像被別人調包吃掉，每次中午吃的都不是媽媽準備的餐點。聽到抱怨後，為了讓女兒好好享用午餐，克莉絲決定採取極端措施來抓賊。

克莉絲靈機一動，在女兒的義大利麵加了食用色素，後來發現一個孩子手上留有紅色的污漬，證實就是她吃掉了女兒的食物。不過尷尬的是，這位同學剛好是克莉絲好友的女兒，為了不影響關係，她只好禮貌向對方反應，沒想到對方竟「惡人先暴怒」還不肯承認。

為了徹底守護女兒的午餐，克莉絲祭出了更狠的防盜招數。她拿出女兒的便當袋，準備了兩把小鎖，將便當袋的兩個拉鍊鎖上。平常鑰匙都由女兒放在書包保管，因此小偷就沒有機會開鎖偷吃便當。

她將過程拍成影片分享在社群平台TikTok上，吸引不少網友留言，更在短時間內累積超過89.1萬次觀看和4.3萬個讚。有些人贊同克莉絲的做法，認為應該讓小偷知道這麼做是不對的，但也有網友覺得偷吃的孩子很可憐，有問題的可能是對方的家長，希望克莉絲能為偷吃的孩子想辦法。