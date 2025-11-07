快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女子先前因為僅穿一件內衣遊玩東京迪士尼海洋挨轟，近日卻被發現，她已轉戰下海成為AV女優。示意圖／ingimage
日本一名女子先前因為僅穿一件內衣遊玩東京迪士尼海洋挨轟，近日卻被發現，她已轉戰下海成為AV女優。示意圖／ingimage

台灣人愛赴日旅遊，東京迪士尼始終是清單上的必訪樂園。不過早前，這座被視為夢想與童心象徵的地方，卻因一名年輕女子的「內衣造型」掀起爭議，近日有網友意外發現該女子竟下海拍AV，忍不住質疑當時「迪士尼內衣事件」是刻意炒作。

這名女子先前在社群上分享她於東京迪士尼海洋（DisneySea）遊玩的照片，畫面中她將白襯衫鈕扣全開、裡面僅穿一件內衣，頭戴米奇髮箍在園區內自拍。照片曝光後，立刻引發日本網友熱議，許多人認為「服裝不合宜」、「樂園裡有許多小孩，這樣太誇張」，甚至有人留言呼籲「應列為永久禁止入園」。

東京迪士尼官方隨後回應指出，若遊客服裝被判定可能影響其他賓客觀感，或違反公序良俗，工作人員有權勸導或請離園區。雖然園方並未針對個案詳述，但事件持續延燒，社群上甚至出現「內衣迪士尼」的關鍵字，成為當地熱門話題。

沒想到，這名女子的最新動態再度掀起討論。先前她自稱過去從事不動產業，後來接觸寫真工作，但近日卻有日本網友驚訝發現，她竟以藝名「三佳詩（うた）」身份在成人平台發布出道作，正式「下海」成為AV女優。她更在X（原Twitter）上興奮宣布：「我的出道作品終於上線了！請見證我的第一次。」

對此，許多日本網友留言表示錯愕，「在迪士尼的內衣爭議是炒作吧？」、「她因為之前的新聞獲得了很大的關注呢」、「我覺得她早就計畫好了，就是為了製造話題」、「應該將她永久禁止入園」。

迪士尼 日本 X 女優

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

