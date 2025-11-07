快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國德州發生一起「怪盜案」，因為容易變賣，小偷竟專挑樂高下手。示意圖／ingimage
美國德州發生一起「怪盜案」，因為容易變賣，小偷竟專挑樂高下手。示意圖／ingimage

美國德州發生一起「怪盜案」。一名嫌犯在14個城市，多達23家連鎖商店行竊，但偷的卻都是樂高，再將其變賣營利。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲的洛夫（Winston Love）過去兩個月偷遍14個城市，鎖定連鎖店Target，偷走總價超過37,000美元（約新台幣114萬元）的商品。警方於11月2日透露，洛夫本來就有多達八項通緝令，還涉嫌持有非法毒品。他疑似與竊盜集團合作，偷竊範圍橫跨德州與奧克拉荷馬州，將目標放在「樂高」上，再找方法變賣。

沃托加警察局長路易斯（Jim Lewis）形容洛夫的犯行「極度大膽」。從店內監視器畫面可以發現，洛夫在犯案時不疾不徐，行為就像在「購物」一樣慢慢挑選。路易斯說，洛夫選定目標以後，就會把樂高放進購物車，或直接抱在懷中，接著便大搖大擺地走出店門，彷彿不怕被發現偷竊。

他之所以選定樂高，是因為這些商品很容易以接近本來零售價的價格轉售，對犯罪集團來說簡直是「CP值最高」的贓物。上週五（10月31日）洛夫又到沃托加地區行竊，警方接獲門市報案以後循線追捕，才發現洛夫已經故技重施多次獲利。

警方到洛夫住處搜索，查獲其他贓物和非法毒品，扣留了一輛汽車和約5,000 美元（約新台幣15萬元）現金。目前洛夫被控犯下州級監獄重罪竊盜（state jail felony theft），並已移送拘留。

美國 小偷 樂高

延伸閱讀

天上掉餡餅？俄國男意外獲得270萬「年終」拒還 公司提告追錢

餓了就發脾氣根本沒道理！ 研究指出：空腹不影響思考能力

AI假冒《魷魚遊戲》李政宰談戀愛 熟女被騙走逾1千萬元鉅款

法國男靠當「人形廣告」賺禮金 結婚西裝貼滿商標還讓他找到工作

相關新聞

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

美國德州發生一起「怪盜案」。一名嫌犯在14個城市，多達23家連鎖商店行竊，但偷的卻都是樂高，再將其變賣營利。

兩人加起來216歲 世上最長壽夫妻分享健康和婚姻秘訣

紐約一對從二戰時期相識、相戀的百歲夫婦，近日獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為「世上最長壽夫妻」。兩人加起來共216歲又132天，結縭超過83年。他們也在受訪時分享維持愛情與長壽的秘訣，並表示是「愛對方」讓自己長壽。

法國男靠當「人形廣告」賺禮金 結婚西裝貼滿商標還讓他找到工作

法國一名男子雖然訂婚已經一段時間，卻因為手頭緊而遲遲無法舉辦婚禮。為了給未婚妻一個夢想婚禮，男子決定出奇招將自己變成「人形廣告看板」，婚禮當天他的西裝變成廣告看板，不只成功賺進一萬美元（約新台幣30萬元）結婚，還因此找到一份夢幻工作。

有事就找自衛隊？日本找自衛隊「驅熊」有用嗎

日本熊害來襲，在「有事就找自衛隊」的概念下，秋田縣成了第一個委託自衛隊協助驅熊的地方政府。但找來了自衛隊短暫進駐幫忙，真的有用嗎？

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出「聖人還是罪人」惹笑聲

一座栩栩如生、美國總統川普身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本周在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。

價格飆漲撐不住！日零食大廠Calbee推「仿製海苔」 原料竟是馬鈴薯

日本海苔近年因氣候變遷導致產量銳減、價格飆漲，正遭遇嚴重的「海苔危機」。根據日媒富士電視台報導，日本零食大廠Calbee竟出奇招，利用自家生產洋芋片時產生的「馬鈴薯澱粉」，成功研發出外觀與口感都酷似海苔的「代替海苔」，並已作為新零食產品「Noriyan」（のりやん）在5日上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。