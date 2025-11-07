童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

美國德州發生一起「怪盜案」。一名嫌犯在14個城市，多達23家連鎖商店行竊，但偷的卻都是樂高，再將其變賣營利。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲的洛夫（Winston Love）過去兩個月偷遍14個城市，鎖定連鎖店Target，偷走總價超過37,000美元（約新台幣114萬元）的商品。警方於11月2日透露，洛夫本來就有多達八項通緝令，還涉嫌持有非法毒品。他疑似與竊盜集團合作，偷竊範圍橫跨德州與奧克拉荷馬州，將目標放在「樂高」上，再找方法變賣。

沃托加警察局長路易斯（Jim Lewis）形容洛夫的犯行「極度大膽」。從店內監視器畫面可以發現，洛夫在犯案時不疾不徐，行為就像在「購物」一樣慢慢挑選。路易斯說，洛夫選定目標以後，就會把樂高放進購物車，或直接抱在懷中，接著便大搖大擺地走出店門，彷彿不怕被發現偷竊。

他之所以選定樂高，是因為這些商品很容易以接近本來零售價的價格轉售，對犯罪集團來說簡直是「CP值最高」的贓物。上週五（10月31日）洛夫又到沃托加地區行竊，警方接獲門市報案以後循線追捕，才發現洛夫已經故技重施多次獲利。

警方到洛夫住處搜索，查獲其他贓物和非法毒品，扣留了一輛汽車和約5,000 美元（約新台幣15萬元）現金。目前洛夫被控犯下州級監獄重罪竊盜（state jail felony theft），並已移送拘留。