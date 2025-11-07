兩人加起來216歲 世上最長壽夫妻分享健康和婚姻秘訣

紐約一對從二戰時期相識、相戀的百歲夫婦，近日獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為「世上最長壽夫妻」。兩人加起來共216歲又132天，結縭超過83年。他們也在受訪時分享維持愛情與長壽的秘訣，並表示是「愛對方」讓自己長壽。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這對夫婦分別是108歲的萊爾（Lyle Gittens）與107歲的艾莉諾（Eleanor Gittens）。他們在1941年讀大學時相識，在1942年6月4日於佛州結婚。當年結婚時，萊爾已經被徵召入伍。艾莉諾說，兩人結婚不久後，萊爾就必須參與軍隊訓練，只有短短三天的假期能夠相聚。萊爾後來又被派往義大利作戰，艾莉諾感性地說，兩人當時依依不捨，都不知道是否還能再見到對方。

當年24歲的艾莉諾已經懷孕，也順利找到工作成為公立學校的老師，萊爾之後也順利退伍回國，在世貿中心找到工作。兩人從1950年代開始，就養成每天工作結束後一起喝一杯的習慣。直到現在，他們都維持著這項傳統，在中午喝一杯啤酒或紅酒。

兩人的孫子哈薩尼表示，爺爺奶奶的生活充滿了熱情，他們不只熱愛生命，也非常重視彼此，是全家人的「婚姻典範」。他也透露，爺爺奶奶的長壽之道應該是節制，因為兩人會一起烹飪食物、吃得健康，就算一起喝一杯也不過量。

艾莉諾說他們維持婚姻的祕密就是「合為一體，像愛自己一樣的愛對方」，萊爾也說其實秘訣很簡單，就只是「愛我的妻子，就是這麼簡單」。

這項紀錄先前的保持人是巴西的曼努埃爾（Manoel Angelim Dino）和妻子瑪麗亞（Maria de Sousa Dino）。兩人婚姻維持近85年，直到今年10月20日曼努埃爾以106歲高齡過世，才將「世上最長壽夫妻」的頭銜讓給萊爾和艾莉諾。

