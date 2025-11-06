法國男靠當「人形廣告」賺禮金 結婚西裝貼滿商標還讓他找到工作

法國一名男子雖然訂婚已經一段時間，卻因為手頭緊而遲遲無法舉辦婚禮。為了給未婚妻一個夢想婚禮，男子決定出奇招將自己變成「人形廣告看板」，婚禮當天他的西裝變成廣告看板，不只成功賺進一萬美元（約新台幣30萬元）結婚，還因此找到一份夢幻工作。

據ODDITYCENTRAL報導，勒努夫（Dagobert Renouf）是一名業務員，他和未婚妻普里妮娜（Anna Plynina）訂婚了一段時間，卻因為苦無經費而無法舉辦婚禮。他接受《人物》（People）雜誌訪問時表示，自己在今年夏天破產，甚至一度差點露宿街頭，但他依然想給未婚妻一個完美的婚禮。

走投無路的他靈機一動，開始於今年七月在社群媒體 X（前Twitter）上發文。他對外宣傳，只要想要宣傳產品或服務的公司，都能「購買」他結婚西裝外套上的「廣告欄位」。一開始本來有網友開玩笑，說要是在西裝上貼上該網友的商標，就會給他500歐元（約新台幣17,000元），沒想到這樣的點子竟傳了開來，開始有越來越多公司行號響應。

勒努夫說，未婚妻本來不太喜歡這個做法，但後來他們發現藉由這個機會，也可讓勒努夫服務過的商家見證他們的愛情，於是開始認真「招商」。結婚當天，勒努夫的西裝外套印製了26個新創品牌的商標。10月25日，兩人舉辦了婚禮，雖然只有邀請16位親友參加，但這件「贊助商戰袍」瞬間成為全場焦點。勒努夫說，他在過程中很緊張，因為擔心曝光度不足，會讓商家失望。

他透露，這件外套花了5,200美元（約新台幣16萬元），而他則賣出一萬美元的廣告贊助。不過他仍得為賺到的錢支付2,500美元（約新台幣77,000元）稅金。雖然如此，勒努夫依然覺得這個方法很值得，讓他得到免費的西裝，還有多餘的盈餘。

不僅如此，他還因為這份創意找到工作。一家紐約的新創公司得知他的理念以後決定聘用他，現在勒努夫不只娶到嬌妻，還找到夢幻工作，讓他十分滿足，認為自己做了最好的決定。