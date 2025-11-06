快訊

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

法國男靠當「人形廣告」賺禮金 結婚西裝貼滿商標還讓他找到工作

聯合新聞網／ 綜合報導
男子靠贊助省下結婚的西裝錢，還因此獲得夢幻工作。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子靠贊助省下結婚的西裝錢，還因此獲得夢幻工作。示意圖，非當事人。圖／ingimage

法國一名男子雖然訂婚已經一段時間，卻因為手頭緊而遲遲無法舉辦婚禮。為了給未婚妻一個夢想婚禮，男子決定出奇招將自己變成「人形廣告看板」，婚禮當天他的西裝變成廣告看板，不只成功賺進一萬美元（約新台幣30萬元）結婚，還因此找到一份夢幻工作。

ODDITYCENTRAL報導，勒努夫（Dagobert Renouf）是一名業務員，他和未婚妻普里妮娜（Anna Plynina）訂婚了一段時間，卻因為苦無經費而無法舉辦婚禮。他接受《人物》（People）雜誌訪問時表示，自己在今年夏天破產，甚至一度差點露宿街頭，但他依然想給未婚妻一個完美的婚禮。

走投無路的他靈機一動，開始於今年七月在社群媒體 X（前Twitter）上發文。他對外宣傳，只要想要宣傳產品或服務的公司，都能「購買」他結婚西裝外套上的「廣告欄位」。一開始本來有網友開玩笑，說要是在西裝上貼上該網友的商標，就會給他500歐元（約新台幣17,000元），沒想到這樣的點子竟傳了開來，開始有越來越多公司行號響應。

勒努夫說，未婚妻本來不太喜歡這個做法，但後來他們發現藉由這個機會，也可讓勒努夫服務過的商家見證他們的愛情，於是開始認真「招商」。結婚當天，勒努夫的西裝外套印製了26個新創品牌的商標。10月25日，兩人舉辦了婚禮，雖然只有邀請16位親友參加，但這件「贊助商戰袍」瞬間成為全場焦點。勒努夫說，他在過程中很緊張，因為擔心曝光度不足，會讓商家失望。

他透露，這件外套花了5,200美元（約新台幣16萬元），而他則賣出一萬美元的廣告贊助。不過他仍得為賺到的錢支付2,500美元（約新台幣77,000元）稅金。雖然如此，勒努夫依然覺得這個方法很值得，讓他得到免費的西裝，還有多餘的盈餘。

不僅如此，他還因為這份創意找到工作。一家紐約的新創公司得知他的理念以後決定聘用他，現在勒努夫不只娶到嬌妻，還找到夢幻工作，讓他十分滿足，認為自己做了最好的決定。

法國 婚禮 廣告

延伸閱讀

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出「聖人還是罪人」惹笑聲

超級地球存在新生命？ 距地球僅18光年

天上掉餡餅？俄國男意外獲得270萬「年終」拒還 公司提告追錢

貓咪愛亂跑遭法院裁定「禁足」 飼主被罰4萬又再噴7萬罰金

相關新聞

法國男靠當「人形廣告」賺禮金 結婚西裝貼滿商標還讓他找到工作

法國一名男子雖然訂婚已經一段時間，卻因為手頭緊而遲遲無法舉辦婚禮。為了給未婚妻一個夢想婚禮，男子決定出奇招將自己變成「人形廣告看板」，婚禮當天他的西裝變成廣告看板，不只成功賺進一萬美元（約新台幣30萬元）結婚，還因此找到一份夢幻工作。

有事就找自衛隊？日本找自衛隊「驅熊」有用嗎

日本熊害來襲，在「有事就找自衛隊」的概念下，秋田縣成了第一個委託自衛隊協助驅熊的地方政府。但找來了自衛隊短暫進駐幫忙，真的有用嗎？

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出「聖人還是罪人」惹笑聲

一座栩栩如生、美國總統川普身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本周在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。

價格飆漲撐不住！日零食大廠Calbee推「仿製海苔」 原料竟是馬鈴薯

日本海苔近年因氣候變遷導致產量銳減、價格飆漲，正遭遇嚴重的「海苔危機」。根據日媒富士電視台報導，日本零食大廠Calbee竟出奇招，利用自家生產洋芋片時產生的「馬鈴薯澱粉」，成功研發出外觀與口感都酷似海苔的「代替海苔」，並已作為新零食產品「Noriyan」（のりやん）在5日上市。

日義戰爭開打？他做「日本風」吐司披薩 義裔女友崩潰：我會回不了家

各國料理中常有許多配合當地文化和習慣的特別改良版，有時會讓本國人看了當場崩潰。根據日媒Hint-Pot的分享，YouTube頻道「天然女友Eva醬」中的日籍男友Ryu，近日向法國籍女友Eva提議：「今天來做『日本風披薩』給妳吃。」沒想到Eva的爸爸是義大利人，她一聽到「日式披薩」立刻提出嚴正的抗議。

婚戒留桌上！老婆神秘出門 先生以為「婚姻毀了」一通電話笑翻百萬人

日本一名網友在社群平台X分享一段令人哭笑不得的夫妻對話，短短一天就吸引超過736萬人瀏覽。她表示，當天早上出門前只是將結婚戒指暫時放在客廳桌上，沒想到丈夫見狀誤會她「離家出走」，焦急打電話追問「這是什麼意思？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。