科學家發現全球最大蜘蛛網 逾11萬蜘蛛共築奇觀

羅馬尼亞科學家日前發現了「全球最大蜘蛛網」，讓所有怕蜘蛛的人夢魘成真——這張網居住著約11萬1千隻蜘蛛。這項令人毛骨悚然的發現，詳細記載於期刊「地下生物學」（Subterranean Biology）。

據美國網站「生活科學」（LiveScience）報導，這座蜘蛛網位於希臘與阿爾巴尼亞交界處的地表下方，沿著一處狹長且低矮的通道牆面延伸，面積高達1140平方英尺（約106平方公尺），地點在一座含硫洞穴的永久黑暗區域入口附近。

紐約郵報（New York Post）報導，這個龐大的蜘蛛群落由數千個漏斗狀蜘蛛網組成，宛如一座由絲打造的帳篷城市。研究團隊指出，這應是目前已知全球最大的蜘蛛網。

羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞匈牙利大學（SapientiaHungarian University of Transylvania）生物學副教授、報告主筆烏拉克（István Urák）表示：「只有親身經歷，才能真正體會那種感受。如果要用言語形容當時看到那張網時湧上的情緒，我會強調敬畏、尊重與感謝。」