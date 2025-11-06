快訊

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

科學家發現全球最大蜘蛛網 逾11萬蜘蛛共築奇觀

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

羅馬尼亞科學家日前發現了「全球最大蜘蛛網」，讓所有怕蜘蛛的人夢魘成真——這張網居住著約11萬1千隻蜘蛛。這項令人毛骨悚然的發現，詳細記載於期刊「地下生物學」（Subterranean Biology）。

據美國網站「生活科學」（LiveScience）報導，這座蜘蛛網位於希臘與阿爾巴尼亞交界處的地表下方，沿著一處狹長且低矮的通道牆面延伸，面積高達1140平方英尺（約106平方公尺），地點在一座含硫洞穴的永久黑暗區域入口附近。

紐約郵報（New York Post）報導，這個龐大的蜘蛛群落由數千個漏斗狀蜘蛛網組成，宛如一座由絲打造的帳篷城市。研究團隊指出，這應是目前已知全球最大的蜘蛛網。

羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞匈牙利大學（SapientiaHungarian University of Transylvania）生物學副教授、報告主筆烏拉克（István Urák）表示：「只有親身經歷，才能真正體會那種感受。如果要用言語形容當時看到那張網時湧上的情緒，我會強調敬畏、尊重與感謝。」

蜘蛛 羅馬尼亞 科學家

延伸閱讀

如碎玻璃鋪滿湖面！內蒙古第一大湖現「跑冰排」壯麗奇觀

中職／桃猿領隊實地走訪宿舍 「可以理解選手心情」

【動物冷知識】平常超安靜！眼鏡熊談戀愛變話癆 研究揭牠浪漫一面

北約面對俄羅斯威脅 測試東翼戰備能力

相關新聞

法國男靠當「人形廣告」賺禮金 結婚西裝貼滿商標還讓他找到工作

法國一名男子雖然訂婚已經一段時間，卻因為手頭緊而遲遲無法舉辦婚禮。為了給未婚妻一個夢想婚禮，男子決定出奇招將自己變成「人形廣告看板」，婚禮當天他的西裝變成廣告看板，不只成功賺進一萬美元（約新台幣30萬元）結婚，還因此找到一份夢幻工作。

有事就找自衛隊？日本找自衛隊「驅熊」有用嗎

日本熊害來襲，在「有事就找自衛隊」的概念下，秋田縣成了第一個委託自衛隊協助驅熊的地方政府。但找來了自衛隊短暫進駐幫忙，真的有用嗎？

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出「聖人還是罪人」惹笑聲

一座栩栩如生、美國總統川普身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本周在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。

價格飆漲撐不住！日零食大廠Calbee推「仿製海苔」 原料竟是馬鈴薯

日本海苔近年因氣候變遷導致產量銳減、價格飆漲，正遭遇嚴重的「海苔危機」。根據日媒富士電視台報導，日本零食大廠Calbee竟出奇招，利用自家生產洋芋片時產生的「馬鈴薯澱粉」，成功研發出外觀與口感都酷似海苔的「代替海苔」，並已作為新零食產品「Noriyan」（のりやん）在5日上市。

日義戰爭開打？他做「日本風」吐司披薩 義裔女友崩潰：我會回不了家

各國料理中常有許多配合當地文化和習慣的特別改良版，有時會讓本國人看了當場崩潰。根據日媒Hint-Pot的分享，YouTube頻道「天然女友Eva醬」中的日籍男友Ryu，近日向法國籍女友Eva提議：「今天來做『日本風披薩』給妳吃。」沒想到Eva的爸爸是義大利人，她一聽到「日式披薩」立刻提出嚴正的抗議。

婚戒留桌上！老婆神秘出門 先生以為「婚姻毀了」一通電話笑翻百萬人

日本一名網友在社群平台X分享一段令人哭笑不得的夫妻對話，短短一天就吸引超過736萬人瀏覽。她表示，當天早上出門前只是將結婚戒指暫時放在客廳桌上，沒想到丈夫見狀誤會她「離家出走」，焦急打電話追問「這是什麼意思？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。